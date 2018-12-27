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Украинские пограничники: запрет на въезд мужчин из России снят
28.12.2018 20:30 — Новости Мира | Tut.by
Запрет на въезд в Украину мужчинам из России снят, заявил изданию
«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сказал собеседник.
Слободян отметил, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.
Украина
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Запрет на въезд в Украину мужчинам из России снят, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян. Но, по его словам, украинские пограничники...
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