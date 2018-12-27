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Украинские пограничники: запрет на въезд мужчин из России снят

28.12.2018 20:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Запрет на въезд в Украину мужчинам из России снят, заявил изданию «Гордон» пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян. Но, по его словам, украинские пограничники по-прежнему проверяют их в усиленном режиме.


Фото: dpsu.gov.ua

«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», — сказал собеседник.

Слободян отметил, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

Украина усилила контроль в пограничных пунктах пропуска и ввела ограничения на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет 30 ноября, через два дня после введения военного положения в стране. Президент Украины Петр Порошенко объяснил такие меры тем, «чтобы РФ не формировала в Украине отряды „частных“ армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

26 декабря Порошенко заявил о прекращении действия в стране военного положения. Однако сообщалось, что запрет на въезд в страну мужчинам-гражданам РФ продлен.

 
 
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Запрет на въезд в Украину мужчинам из России снят, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Олег Слободян. Но, по его словам, украинские пограничники...
 
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