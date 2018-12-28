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Во Франции задержали трех человек по делу об инсценировке казни Макрона в ходе протестов

28.12.2018 23:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция задержала трех предполагаемых организаторов акции, участники которой обезглавили куклу, изображавшую президента страны Эммануэля Макрона во время манифестации движения «желтых жилетов» в городе Ангулем на юго-западе Франции. Об этом сообщила в пятницу газета Sud-Ouest.

По ее данным, двое мужчин и женщина явились в отделение полиции в пятницу утром на допрос. По итогам беседы с полицейскими было принято решение об их временном помещении под стражу. Адвокат задержанных Ме Пьер-Анри Бови заявил, что его клиенты готовы принести извинения, однако подчеркнул, что они «не провоцировали беспорядки» и использовали свое право на участие в манифестации.

Инцидент произошел 21 декабря в ходе манифестаций в Ангулеме, проходивших в рамках общенационального дня протестов «желтых жилетов» — недовольных ростом цен и тем, что государство не предпринимает должных мер по борьбе с бедностью. На одной из площадей города в тот день около 50 манифестантов разыграли сцену судебного процесса над президентом и вынесли ему «смертный приговор». После этого они отрубили голову манекену, к которому была прикреплена фотография главы государства, а потом сожгли его.

Прокуратура города Ангулем инициировала в четверг расследование по делу об имитации «желтыми жилетами» казни президента Эммануэля Макрона. Участников акции подозревают в нарушении закона по статьям «Провоцирование к совершению преступления» и «Тяжкое оскорбление».

 
 
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Во время манифестации в городе Ангулеме протестующие обезглавили манекен с фотографией французского президента, а затем сожгли его.
 
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