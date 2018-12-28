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Трамп объявил о прекращении помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору
28.12.2018 22:25 — Новости Мира | Tut.by
США не будут оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, поскольку эти страны «ничего не делают» для Вашингтона, в том числе в ситуации с мигрантами,
«Говорят, новый караван [мигрантов] собирается в Гондурасе, они с этим ничего не делают. Мы прекратим помогать этим трем странам, которые пользуются США в течение многих лет», — написал Трамп.
Ранее он объявил американским законодателям ультиматум и пригрозил закрыть южную границу страны, если не будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Споры о данном проекте привели к тому, что конгресс США не принял временный бюджет и работа правительства была временно приостановлена.
В ноябре к границе США и Мексики пришла группа мигрантов, перед их прибытием Трамп отправил туда бойцов Национальной гвардии и частично закрыл границу. Кроме того, он разрешил военным применять оружие, если в этом будет необходимость.
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США не будут оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, поскольку эти страны «ничего не делают» для Вашингтона, в том числе в ситуации с мигрантами.
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