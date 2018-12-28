Власти Германии одобрили план строительства подводного туннеля в Данию за 8 млрд евро

Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 52,6 млрд датских крон ($ 8 млрд), который должен соединить Германию и Данию. Об этом говорится в сообщении датской строительной компании Femern A/S.

В пресс-релизе уточняется, что разрешение на строительство выдало министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Теперь у компании есть 14 дней, чтобы просмотреть документы до их подписания.

Предполагается, что туннель будет проложен под проливом Фемарн-Бельт, между датским островом Лоллан и генрманским островом Фемарн. Его длина составит 19 км. Внутри туннеля будут проложены две колеи железной дороги и четырехполосная автострада, передает Reuters. Предположительно, после запуска туннеля поездка между странами займет 15 минут на машине и семь минут на поезде.

Заявка на строительство туннеля была подана в 2013 году, но ее рассмотрение затянули на долгое время из-за опасений защитников окружающей среды.

Проект реализуют за счет займов, полученных под гаранnии правительства Дании. Также часть финансирования поступит из бюджета Евросоюза.