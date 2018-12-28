Шпионы, раскольники и протестующие. Кем и чем запомнится 2018 год в мире

Каждый год мы подводим итоги мировых событий, каждый год хочется написать только хорошее, но, увы, не получается. Жестокое убийство и имитация смерти журналистов, церковный раскол в православии, шпионские страсти, исторические встречи, «караван мигрантов» и одна удивительная история спасения — все это останется в истории и повлияет на развитие событий в наступающем году.

Где поменялась власть

Во многих странах в этом году прошли выборы главы государства, многие сумели сохранить свои посты, но были и интересные замены.

В России, Турции и Венесуэле президенты Владимир Путин , Реджеп Эрдоган и Николас Мадуро были переизбраны на главные посты. Переизбрана на четвертый срок была и канцлер Германии Ангела Меркель, которая однако решила уйти с поста главы правящей партии ХДС. Она объяснила свое решение тем, что надо дать время проявить себя молодым политикам. На смену ей пришла ее протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэ , которой прочат место канцлера. Впервые женщина заняла пост президента в Грузии — за Саломе Зурабишвили проголосовали почти 60% избирателей.

Поменялась власть и на Донбассе. После убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, главой непризнанного региона стал Денис Пушилин. Он и победил на прошедших выборах в ДНР, главой ЛНР стал назначенный после отставки Игоря Плотницкого Леонид Пасечник. Выборы на Донбассе ничего не дали региону, кроме новых санкций .

В Армении в бескровной революции победил оппозиционер Никол Пашинян. После нескольких протестных недель его избрали на пост премьер-министра , а затем он укрепил свои позиции: его блок одержал победу на досрочных выборах в парламент.



Никол Пашинян. 25 апреля 2018 года. Фото: Reuters

А вот во Франции протестные настроения не стихают, что ведет к падению рейтинга и авторитета президента Эмманюэля Макрона. Манифестации «желтых жилетов», которые изначально начались в знак протеста против повышения цен на топливо, а затем превратились в демонстрации против политики, проводимой властями, начались 17 ноября. Нередко они заканчивались массовыми погромами, есть жертвы.



Фото: Reuters

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, но протесты продолжились. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на значительные уступки , пообещав поднять минимальную зарплату и стабилизировать экономическую ситуацию, но ситуация не урегулирована до сих пор.

Украина: «смерть» Бабченко, «теракт» Савченко, Керченский инцидент, военное положение и новая церковь

Ситуация в Украине в этом году не раз попадала в сводки мировых СМИ. Весной героя Украины и народного депутата Надежду Савченко власти страны обвинили в подготовке теракта . Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она планировала нападение на Верховную Раду — сначала нанести удар боевыми гранатами, затем минометами разрушить купол здания, а затем с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. По его словам, оружие для терактов предоставила Россия. Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.



Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной раде, 22 марта 2018 года. Фото: Reuters

Сама она заявила, что ее план по совершению теракта в Верховной раде — «все это были шутки». Сейчас Савченко находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота.

Герой пал, да здравствует новый герой. Им для Украины стал Аркадий Бабченко. 29 мая полиция Киева заявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко . 30 мая стало известно, что убийство было инсценировкой , целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. По данным СБУ, убийство заказали российские спецслужбы.



Василий Грицак, Юрий Луценко и Аркадий Бабченко. Фото: Reuters

Спустя полгода после случившегося Бабченко, который передвигается по Киеву под охраной СБУ , обратился с иском против России в Европейский суд по правам человека. Организатор «убийства» Бабченко Борис Герман получил срок . Есть еще два участника организации покушения: Тарас Стельмашенко ожидает суда, а Вячеслава Пивоварника пока не нашли. Фигуранты «убийства» утверждают, что действовали как агенты украинской контрразведки и на самом деле вели работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.

В этом году Украина решила также получить автокефалию. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября РПЦ приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например, Белорусской православной церковью. 15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви . Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско».



Президент Украины Петр Порошенко и митрополит Епифаний. Фото: Reuters

На Объединительном соборе избрали главу новой церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ему еще предстоит получить от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии.

Но самым громких упоминанием Украины в СМИ стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу РФ.



Фото: Пограничного управления ФСБ России по Крыму

Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России. Одним из последствий инцидента в Керченском проливе стало введение в Украине военного положения сроком на месяц — Петр Порошенко заявил о возможности полномасштабной агрессии со стороны России. 26 декабря военное положение сняли .

Убийство Джамаля Хашогги

Широкий общественный резонанс в мире вызвало убийство 59-летнего обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Он был родом из Саудовской Аравии, в 2017 году уехал в США. Журналист был известен критикой саудовских властей, в том числе наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Хашогги критиковал участие Саудовской Аравии в войне в Йемене, а кроме того, освещал преследования активистов.



Портрет Джамаля Хашогги. Фото: Reuters

2 октября журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы на развод. Его невеста осталась ждать снаружи. Она же и сообщила о том, что журналист не вышел из консульства. Власти Турции провели следственные действия в консульстве и пришли к выводу, что журналист был убит. Турецкие власти сообщали о наличии аудио- и видеозаписей с тем, как журналиста пытали, а потом убили.

20 октября Эр-Рияд признал смерть Хашогги. По государственному телевидению со ссылкой на заявление генпрокурора страны сообщили, что к его смерти привела драка в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. МИД Саудовской Аравии заявил, что произошли ужасная ошибка и трагедия. По делу было арестовано 18 человек. уволены некоторые высокопоставленные военные.

Страны Запада осудили убийство журналиста, однако серьезные санкции не были введены, хотя Германия выступала за прекращение поставок оружия Саудовской Аравии. В ЦРУ считают, что к убийству причастен наследный принц Салман . Также в Сенате США приняли резолюцию по выводу войск из Йемена . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство политическое и было спланировано на территории Саудовской Аравии, а для его исполнения в Турцию прибыли 15 человек, многие — с воинскими званиями. Тело журналиста до сих пор не найдено. СМИ сообщали, что тело расчленили и спрятали его в колодце недалеко от территории консульства, официального подтверждения этой информации не было.

Отравление Скрипалей, приключения Петрова и Боширова и другие шпионские страсти

4 марта на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери (Великобритания) без сознания обнаружили 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь. В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», и возложили вину за произошедшее на Россию. Это стало причиной крупного дипломатического скандала: Великобритания и десятки западных стран объявили о высылке российских дипломатов . Москва ответила зеркальными мерами.



Юлия и Сергей Скрипаль. Фото с сайта ВВС

Скрипали выжили. Девушку выписали из больницы в начале апреля, ее отца — 18 мая. По заявлению британских властей, Скрипали продолжают лечение, однако их местонахождение не называется. Юлия Скрипаль является гражданкой РФ, но российских дипломатов к ней так и не допустили.

В начале сентября прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. На их арест был выдан европейский ордер.



Петров и Боширов во время интервью телеканалу RT. Изображение с сайта bbc.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принимали на самом высоком уровне в России. Исполнителями атаки в Солсбери, по ее словам, стали сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью , заявив о своей невиновности. СМИ позже предположили, что настоящие имена Петрова и Боширова — Александр Мишкин и Анатолий Чепига . Оба, по данным СМИ, офицеры ГРУ, имеют звание «Герой России» (Чепига якобы за то, что возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича). Официального подтверждения этой информации не было. Страны Запада поддержали заявление Британии о причастности РФ к отравлению Скрипалей, президент США согласился с версией о вероятной причастности к случившемуся президента России Владимира Путина. Против России ввели очередную порцию санкций.

В конце июня в Эймсбери (недалеко от Солсбери) нервно-паралитическим веществом отравились 44-летняя Дон Стерджесс и ее приятель 45-летний Чарли Роули. Женщина умерла через несколько дней, мужчина выжил. Они нашли флакон духов, в котором, по версии следствия, и находилось отравляющее вещество.



Фото: twitter.com/metpoliceuk

ОЗХО пришла к выводу, что пара отравилась «Новичком». Следствие обнаружило этот флакон духов, по их мнению, оставшегося вещества хватило бы, чтобы отравить еще несколько тысяч человек .

В чем еще обвиняли Россию

11 июля Греция заявила о высылке двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности» и запрете на въезд в страну еще двум россиянам. СМИ писали, что дипломатов обвиняли в незаконном сборе и распространении информации, а также подкупе государственных чиновников. При этом отмечалось, что Афины хотят продолжать взаимодействовать с Москвой. МИД России принял зеркальные меры .

В сентябре МИД Швейцарии потребовал от России прекратить незаконную деятельность на территории страны — шпионаж . Там отметили, что не единожды вызывали российского посла, чтобы указать на неправомерные действия граждан РФ. Поводом стали в том числе и публикации СМИ, которые писали «каждый четвертый» работающий в Швейцарии представитель РФ является шпионом. В посольстве РФ назвали сообщения «безосновательными и бездоказательными выпадами» в адрес России.

4 октября Нидерланды заявили о высылке четырех россиян . Их подозревают в причастности к кибератаке на ОЗХО, которая проводила техническую экспертизу в деле отравления Скрипалей, а также химических атак в Сирии. В Минобороны страны заявили, что подозреваемые работали на ГРУ.



Министерство обороны Нидерландов опубликовало фото предполагаемых сотрудников ГРУ: Евгения Серебрякова, Алексея Минина, Олега Сотникова, Алексея Моренца. Аэропорт Схипхол в Нидерландах, 10 апреля 2018 года.

Кроме того, Нидерланды заявили, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 в Украине . По данным оборонного ведомства, ноутбук одного из четырех высланных из Нидерландов российских разведчиков был подключен к сетям, в том числе Малайзии. В МИД России в ответ на обвинения заявили «об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении страны».

9 ноября Минобороны Австрии сообщило, что задержан 70-летний австрийский полковник в отставке, который с 1990-х годов передавал данные российской военной разведке. По данным местных СМИ, за свои услуги полковник получил около 300 тысяч евро. Возбуждено дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Не стоит также забывать, что до сих пор идет следствие по так называемому российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, а Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе.

Трамп и все-все-все

И конечно, во многом тон повестке мировых СМИ задавал 45-й президент США Дональд Трамп.

8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном , которой с таким трудом удалось добиться несколько лет назад. С Тегерана снималась часть санкций в обмен на отказ от ядерной программы. По мнению Трампа, Иран нарушает условия сделки и продолжает работать над созданием ядерного оружия. Позиция США не нашла понимания у ЕС и России.

Дональд Трамп также объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности . Этот договор был заключен в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, он ограничивает создание баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. В США уверены, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер». Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. В начале декабря США заявили, что остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. В России же сообщили, что будут вынуждены взять под прицел ракетные системы США в Европе , если те после выхода из ДРСМД разместят их в регионе.

Выходя из одних соглашений, Трамп создает новые. После догих разговоров и «подколов» друг друга все же произошла встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. 12 июня в Сингапуре впервые в истории случился совместный саммит двух стран , а Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР. По итогам встречи они подписали документ , содержание которого не раскрывается, а Трамп заявил о «великой химии» между ним и Ким Чен Ыном. Правда, через 10 дней после встречи США продилили санкции против КНДР.





А 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча на высшем уровне президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее президенты встречались на площадках различных международных форумов. Президенты беседовали два часа за закрытыми дверями, после чего каждый заявил о полезности встречи — но отношения России и США по-прежнему напоминают «холодную войну».





И если жесткий градус в отношениях с Россией находят понимание у американцев и союзников США, то политика Трампа в отношении мигрантов получила одобрение далеко не у всех. В апреле администрация Трампа ввела принцип нулевой терпимости к нарушениям при пересечении границы. За несколько месяцев у пытающихся незаконно попасть на территорию США мигрантов изъяли около двух тысяч детей, что вызвало осуждение не только в американском обществе. После чего президент отменил эту практику.

В середине октября группа из нескольких сотен человек выдвинулась из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в сторону Мексики и США в поисках лучшей жизни. По мере продвижения «караван мигрантов» разросся до нескольких тысяч человек. Дональд Трамп полон решимости не пустить нелегальных мигрантов в страну, для этого он отправил на границу военных и разрешил стрелять по мигрантам (уже был инцидент с применением слезоточивого газа ). Трамп грозит полностью закрыть границу с Мексикой. А правительство США даже приостановило работу, так как республиканцы с демократами не могут договориться о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.



Караван мигрантов из Гондураса идет в Мексику и США. Фото: Reuters

Не только в США был наплыв мигрантов в этом году. Много людей бежали из Венесуэлы в Колумбию и Перу . Ситуация в стране продолжает ухудшаться: цены растут, работы нет, продукты первой необходимости купить сложно, лекарства отсутствуют. По данным ООН, из Венесуэлы бежали уже 2,3 млн человек — 7% населения. А в Европе не могли решить, кто же должен принимать беженцев , терпящих бедствие на море.

На фоне политической напряженности во многих странах резко выделяются две Кореи, которые многие годы не могли найти общий язык. 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров Северной и Южной Кореи .





Стороны по итогам переговоров подписали декларацию, которая предусматривает прекращение враждебных действий в отношении друг друга и заключение мирного договора в этом году. Также в декларации сказано о полной денуклеаризации Корейского полуострова. За этот год Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились трижды, один раз даже в Пхеньяне . Кстати, КНДР уничтожила ядерный полигон , дабы показать свой настрой на выполнение договоренностей. В свидетели пригласили журналистов.

Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде

За этой спасательной операцией следил весь мир. 24 июня двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером по футболу зашли в одну из пещер Кхао-Луанг. Из-за начавшихся дождей поднялся уровень воды, которая отрезала детям путь к выходу. Подростки и тренер оказались заблокированы, их нашли лишь спустя 10 дней, все это время они были практически без еды и в темноте, но выжили. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов.



Родным сообщили, что пропавшую детскую команду и их тренера нашли живыми (на экране планшета видны лица детей, видео записали водолазы). Фото: Reuters

Десятки спасателей из разных стран прибыли на помощь. Они сумели провести уникальную операцию по вызволению детей . Во время спасательной операции каждого из мальчиков сопровождали двое дайверов, они же несли кислородные баллоны для ребенка. Некоторые участки можно было преодолеть пешком, где-то требовалось погружение и перемещение в условиях ограниченного пространства.



Инфографика: bbc.com

К 10 июля всех заблокированных вывели из пещеры целыми и невредимыми. За несколько дней операции погиб один водолаз .

Трагедии года

Авиакатастрофы и обрушение моста



11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний». Он летел из Москвы в Орск в Оренбургской области. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Причиной крушения, по версии следствия, стали неверные действия экипажа. Архивное фото (Фото: sarbc.ru)

18 мая на Кубе разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Погибли 110 человек, трое выжили . Фото: twitter.com/cubadebate

29 октября пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion air, выполнявший рейс из Джакарты, потерпел катастрофу спустя 13 минут после взлета. Лайнер упал в Яванское море, погибли все находившиеся на борту 189 человек. Следствие считает, что причиной падения могла стать неправильная настройка датчика скорости. Отмечалось, что лайнер был неисправен и в предшествующих полетах. Фото: Reuters

14 августа в Генуе произошло обрушение автомобильного моста Моранди. Погибли 43 человека. Фото: Reuters

Нападения в учебных заведениях



В феврале в американском штате Флорида произошла стрельба в школе, погибли 17 человек. 19-летний бывший учащийся данного заведения пришел с винтовкой. Парень сделал так, чтобы в школе сработала сигнализация, а когда учащиеся в панике стали выбегать из классов, открыл стрельбу. Среди жертв было несколько учителей, включая тренера по футболу, — он пытался спасти детей. Стрелка удалось взять живым. l Фото из twitter

В мае стрельбу в школе города Санта Фе (штат Техас, США) устроил 17-летний подросток. В результате погибли 10 человек: 8 учеников и 2 педагога. Нападавшего задержали, в школе и поблизости нашли несколько взрывных устройств. Позже выяснилось, что они не представляли опасности. Подозреваемый заявил полиции, что пощадил учеников, которые ему нравились, «чтобы они могли рассказать его историю». СМИ выяснили: накануне подросток оставлял тревожные сообщения на своей странице в соцсетях. Фото: twitter.com/HCSOTexas

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. Потом студент 4-го курса Владислав Росляков устроил стрельбу , в результате которой погиб 21 человек, в том числе и он сам. Более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство». Владиславу Рослякову посмертно назначена психиатрическая экспертиза. Фото: Reuters

Пожары



Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек . Среди погибших оказались 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек. Фото: Reuters

Около 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Греции этим летом. Пожар стал самым смертоносным в европе за последние 30 лет. Фото: Reuters

Страшные пожары бушевали в Калифорнии дважды в этом году. Пожар осенью был признан самым разрушительным в истории штата, пламя уничтожило примерно 14 тысяч домов, погибли около 90 человек. Фото: Reuters

Другие природные катаклизмы



На Гавайях с 3 мая извергался вулкан Килауэа , заставив местных жителей покинуть свои дома. Извержение длилось больше месяца. Фото: Reuters

Сильные дожди в середине июля вызвали наводнения и оползни в Японии . Количество жертв достигло 195 человек, многие пропали без вести. Фото: Reuters

Самое сильное за последние 100 лет наводнение случилось в Индии в августе. Погибли более 300 человек, сотни тысяч остались без крова. Фото: Reuters

В конце сентября сильное землетрясение привело к жутким последствиям на индонезийском острове Сулавеси. Мощные подземные толчки спровоцировали цунами высотой до 5 метров. Погибло более 1200 человек. 23 декабря из-за цунами в Индонезии погибло более 300 человек. Фото: Reuters