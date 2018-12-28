Шпионы, раскольники и протестующие. Кем и чем запомнится 2018 год в мире

Каждый год мы подводим итоги мировых событий, каждый год хочется написать только хорошее, но, увы, не получается. Жестокое убийство и имитация смерти журналистов, церковный раскол в православии, шпионские страсти, исторические встречи, «караван мигрантов» и одна удивительная история спасения — все это останется в истории и повлияет на развитие событий в наступающем году.
Где поменялась власть
Во многих странах в этом году прошли выборы главы государства, многие сумели сохранить свои посты, но были и интересные замены.
В России, Турции и Венесуэле президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Николас Мадуро были переизбраны на главные посты. Переизбрана на четвертый срок была и канцлер Германии Ангела Меркель, которая однако решила уйти с поста главы правящей партии ХДС. Она объяснила свое решение тем, что надо дать время проявить себя молодым политикам. На смену ей пришла ее протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэ, которой прочат место канцлера. Впервые женщина заняла пост президента в Грузии — за Саломе Зурабишвили проголосовали почти 60% избирателей.
Поменялась власть и на Донбассе. После убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, главой непризнанного региона стал Денис Пушилин. Он и победил на прошедших выборах в ДНР, главой ЛНР стал назначенный после отставки Игоря Плотницкого Леонид Пасечник. Выборы на Донбассе ничего не дали региону, кроме новых санкций.
В Армении в бескровной революции победил оппозиционер Никол Пашинян. После нескольких протестных недель его избрали на пост премьер-министра, а затем он укрепил свои позиции: его блокодержал победу на досрочных выборах в парламент.
А вот во Франции протестные настроения не стихают, что ведет к падению рейтинга и авторитета президента Эмманюэля Макрона. Манифестации «желтых жилетов», которые изначально начались в знак протеста против повышения цен на топливо, а затем превратились в демонстрации против политики, проводимой властями, начались 17 ноября. Нередко они заканчивались массовыми погромами, есть жертвы.
Власти Франции ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, но протесты продолжились. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на значительныеуступки, пообещав поднять минимальную зарплату и стабилизировать экономическую ситуацию, но ситуация не урегулирована до сих пор.
Украина: «смерть» Бабченко, «теракт» Савченко, Керченский инцидент, военное положение и новая церковь
Ситуация в Украине в этом году не раз попадала в сводки мировых СМИ. Весной героя Украины и народного депутата Надежду Савченко власти страны обвинили в подготовке теракта. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она планировала нападение на Верховную Раду — сначала нанести удар боевыми гранатами, затем минометами разрушить купол здания, а затем с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. По его словам, оружие для терактов предоставила Россия. Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Савченко.
Сама она заявила, что ее план по совершению теракта в Верховной раде — «все это были шутки». Сейчас Савченко находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота.
Герой пал, да здравствует новый герой. Им для Украины стал Аркадий Бабченко. 29 мая полиция Киева заявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая стало известно, что убийство было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. По данным СБУ, убийство заказали российские спецслужбы.
Спустя полгода после случившегося Бабченко, который передвигается по Киеву под охраной СБУ, обратился с иском против России в Европейский суд по правам человека. Организатор «убийства» Бабченко Борис Герман получил срок. Есть еще два участника организации покушения: Тарас Стельмашенко ожидает суда, а Вячеслава Пивоварника пока не нашли. Фигуранты «убийства» утверждают, что действовали как агенты украинской контрразведки и на самом деле вели работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.
В этом году Украина решила также получить автокефалию. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября РПЦ приняла решениеразорвать отношенияс Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например, Белорусской православной церковью. 15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско».
На Объединительном соборе избрали главу новой церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ему еще предстоит получить от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии.
Но самым громких упоминанием Украины в СМИ стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России сообщила, что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые якобы нарушили государственную границу РФ.
Украинская сторона заявила об акте агрессии со стороны России. Одним из последствий инцидента в Керченском проливе стало введение в Украине военного положения сроком на месяц — Петр Порошенко заявил о возможности полномасштабной агрессии со стороны России. 26 декабря военное положение сняли.
Убийство Джамаля Хашогги
Широкий общественный резонанс в мире вызвало убийство 59-летнего обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Он был родом из Саудовской Аравии, в 2017 году уехал в США. Журналист был известен критикой саудовских властей, в том числе наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Хашогги критиковал участие Саудовской Аравии в войне в Йемене, а кроме того, освещал преследования активистов.
2 октября журналист отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы на развод. Его невеста осталась ждать снаружи. Она же и сообщила о том, что журналист не вышел из консульства. Власти Турции провели следственные действия в консульстве и пришли к выводу, что журналист был убит. Турецкие власти сообщали о наличии аудио- и видеозаписей с тем, как журналиста пытали, а потом убили.
20 октября Эр-Рияд признал смерть Хашогги. По государственному телевидению со ссылкой на заявление генпрокурора страны сообщили, что к его смерти привела драка в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. МИД Саудовской Аравии заявил, что произошли ужасная ошибка и трагедия. По делу было арестовано 18 человек. уволены некоторые высокопоставленные военные.
Страны Запада осудили убийство журналиста, однако серьезные санкции не были введены, хотя Германия выступала за прекращение поставок оружия Саудовской Аравии. В ЦРУ считают, что к убийству причастен наследный принц Салман. Также в Сенате США приняли резолюцию по выводу войск из Йемена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство политическое и было спланировано на территории Саудовской Аравии, а для его исполнения в Турцию прибыли 15 человек, многие — с воинскими званиями. Тело журналиста до сих пор не найдено. СМИ сообщали, что тело расчленили и спрятали его в колодце недалеко от территории консульства, официального подтверждения этой информации не было.
Отравление Скрипалей, приключения Петрова и Боширова и другие шпионские страсти
4 марта на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери (Великобритания) без сознания обнаружили 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь. В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», и возложили вину за произошедшее на Россию. Это стало причиной крупного дипломатического скандала: Великобритания и десятки западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.
Скрипали выжили. Девушку выписали из больницы в начале апреля, ее отца — 18 мая. По заявлению британских властей, Скрипали продолжают лечение, однако их местонахождение не называется. Юлия Скрипаль является гражданкой РФ, но российских дипломатов к ней так и не допустили.
В начале сентября прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. На их арест был выдан европейский ордер.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принимали на самом высоком уровне в России. Исполнителями атаки в Солсбери, по ее словам, стали сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью, заявив о своей невиновности. СМИ позже предположили, что настоящие имена Петрова и Боширова — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по данным СМИ, офицеры ГРУ, имеют звание «Герой России» (Чепига якобы за то, что возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича). Официального подтверждения этой информации не было. Страны Запада поддержали заявление Британии о причастности РФ к отравлению Скрипалей, президент США согласился с версией о вероятной причастности к случившемуся президента России Владимира Путина. Против России ввели очередную порцию санкций.
В конце июня в Эймсбери (недалеко от Солсбери) нервно-паралитическим веществом отравились 44-летняя Дон Стерджесс и ее приятель 45-летний Чарли Роули. Женщина умерла через несколько дней, мужчина выжил. Они нашли флакон духов, в котором, по версии следствия, и находилось отравляющее вещество.
11 июля Греция заявила о высылке двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности» и запрете на въезд в страну еще двум россиянам. СМИ писали, что дипломатов обвиняли в незаконном сборе и распространении информации, а также подкупе государственных чиновников. При этом отмечалось, что Афины хотят продолжать взаимодействовать с Москвой. МИД России принял зеркальные меры.
В сентябре МИД Швейцарии потребовал от России прекратить незаконную деятельность на территории страны — шпионаж. Там отметили, что не единожды вызывали российского посла, чтобы указать на неправомерные действия граждан РФ. Поводом стали в том числе и публикации СМИ, которые писали «каждый четвертый» работающий в Швейцарии представитель РФ является шпионом. В посольстве РФ назвали сообщения «безосновательными и бездоказательными выпадами» в адрес России.
4 октября Нидерланды заявили о высылке четырех россиян. Их подозревают в причастности к кибератаке на ОЗХО, которая проводила техническую экспертизу в деле отравления Скрипалей, а также химических атак в Сирии. В Минобороны страны заявили, что подозреваемые работали на ГРУ.
Кроме того, Нидерланды заявили, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 в Украине. По данным оборонного ведомства, ноутбук одного из четырех высланных из Нидерландов российских разведчиков был подключен к сетям, в том числе Малайзии. В МИД России в ответ на обвинения заявили «об очередной срежиссированной пропагандистской акции в отношении страны».
9 ноября Минобороны Австрии сообщило, что задержан 70-летний австрийский полковник в отставке, который с 1990-х годов передавал данные российской военной разведке. По данным местных СМИ, за свои услуги полковник получил около 300 тысяч евро. Возбуждено дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.
Не стоит также забывать, что до сих пор идет следствие по так называемому российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, а Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе.
Трамп и все-все-все
И конечно, во многом тон повестке мировых СМИ задавал 45-й президент США Дональд Трамп.
8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном, которой с таким трудом удалось добиться несколько лет назад. С Тегерана снималась часть санкций в обмен на отказ от ядерной программы. По мнению Трампа, Иран нарушает условия сделки и продолжает работать над созданием ядерного оружия. Позиция США не нашла понимания у ЕС и России.
Дональд Трамп также объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был заключен в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, он ограничивает создание баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. В США уверены, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер». Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. В начале декабря США заявили, что остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. В России же сообщили, что будут вынуждены взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из ДРСМД разместят их в регионе.
Выходя из одних соглашений, Трамп создает новые. После догих разговоров и «подколов» друг друга все же произошла встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. 12 июня в Сингапуре впервые в истории случился совместный саммит двух стран, а Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР. По итогам встречи они подписали документ, содержание которого не раскрывается, а Трамп заявил о «великой химии» между ним и Ким Чен Ыном. Правда, через 10 дней после встречи США продилили санкции против КНДР.
А 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча на высшем уровне президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Ранее президенты встречались на площадках различных международных форумов. Президенты беседовали два часа за закрытыми дверями, после чего каждый заявил о полезности встречи — но отношения России и США по-прежнему напоминают «холодную войну».
И если жесткий градус в отношениях с Россией находят понимание у американцев и союзников США, то политика Трампа в отношении мигрантов получила одобрение далеко не у всех. В апреле администрация Трампа ввела принцип нулевой терпимости к нарушениям при пересечении границы. За несколько месяцев у пытающихся незаконно попасть на территорию США мигрантов изъяли около двух тысяч детей, что вызвало осуждение не только в американском обществе. После чего президент отменил эту практику.
В середине октября группа из нескольких сотен человек выдвинулась из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в сторону Мексики и США в поисках лучшей жизни. По мере продвижения «караван мигрантов» разросся до нескольких тысяч человек. Дональд Трамп полон решимости не пустить нелегальных мигрантов в страну, для этого он отправил на границу военных и разрешил стрелять по мигрантам (уже был инцидент с применением слезоточивого газа). Трамп грозит полностью закрыть границу с Мексикой. А правительство США даже приостановило работу, так как республиканцы с демократами не могут договориться о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Не только в США был наплыв мигрантов в этом году. Много людей бежали из Венесуэлы в Колумбию и Перу. Ситуация в стране продолжает ухудшаться: цены растут, работы нет, продукты первой необходимости купить сложно, лекарства отсутствуют. По данным ООН, из Венесуэлы бежали уже 2,3 млн человек — 7% населения. А в Европе не могли решить, кто же должен принимать беженцев, терпящих бедствие на море.
Стороны по итогам переговоров подписали декларацию, которая предусматривает прекращение враждебных действий в отношении друг друга и заключение мирного договора в этом году. Также в декларации сказано о полной денуклеаризации Корейского полуострова. За этот год Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились трижды, один раз даже в Пхеньяне. Кстати, КНДР уничтожила ядерный полигон, дабы показать свой настрой на выполнение договоренностей. В свидетели пригласили журналистов.
Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде
За этой спасательной операцией следил весь мир. 24 июня двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером по футболу зашли в одну из пещер Кхао-Луанг. Из-за начавшихся дождей поднялся уровень воды, которая отрезала детям путь к выходу. Подростки и тренер оказались заблокированы, их нашли лишь спустя 10 дней, все это время они были практически без еды и в темноте, но выжили. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов.
Десятки спасателей из разных стран прибыли на помощь. Они сумели провести уникальную операцию по вызволению детей. Во время спасательной операции каждого из мальчиков сопровождали двое дайверов, они же несли кислородные баллоны для ребенка. Некоторые участки можно было преодолеть пешком, где-то требовалось погружение и перемещение в условиях ограниченного пространства.