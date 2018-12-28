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Глава Еврокомиссии усомнился в способности Румынии руководить ЕС
29.12.2018 07:53 — Новости Мира | Tut.by
В преддверии предстоящего с 1 января шестимесячного председательства Румынии в Совете ЕС председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в способности властей этой страны руководить Евросоюзом.
«Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС», — заявил Юнкер в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в субботу, 29 декабря.
Признав, что Румыния «технически хорошо подготовлена» к председательству в Евросоюзе, он отметил, что для «осмотрительных действий» Бухареста требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других. «И здесь у меня имеются некоторые сомнения», — добавил глава Еврокомиссии.
С июля 2018 года Совет ЕС возглавляла Австрия, сменив в порядке ротации Болгарию. Во второй половине 2019 года председателем станет Финляндия, а после нее — Хорватия и Германия (в 2020 году).
Летом 2016 года Великобритания отказалась от председательства в Совете в связи с планируемым выходом страны из Евросоюза, после чего очередность была пересмотрена. Все страны фактически заступают на пост председателя Совета ЕС на полгода раньше первоначального плана.
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Признав, что Румыния «технически хорошо подготовлена» к председательству в Евросоюзе, он отметил, что для «осмотрительных действий» Бухареста требуются умение...
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