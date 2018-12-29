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Уехавшую в ИГ немку судят в Мюнхене за военные преступления

29.12.2018 23:57 — Новости Мира | Tut.by  
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В Германии по обвинению в военных преступлениях и убийстве судят 27-летнюю немку, которая четыре года назад уехала в оккупированный исламистами иракский Мосул и присоединилась к террористической группировке «Исламское государство».


Фото: Reuters

В 2015 году обвиняемая Дженнифер В. с мужем купили в качестве «домашней рабыни» пятилетнюю девочку, предположительно из езидской общины. Через некоторое время девочка заболела, муж приковал ее цепью на улице, оставив умирать под палящим солнцем. Как сказали на суде в Мюнхене, Дженнифер В. не попыталась спасти ее.

«После того, как девочка заболела и обмочила матрац, муж обвиняемой приковал ее снаружи в качестве наказания и оставил девочку умирать от жажды под палящим солнцем в страшных муках, — говорится в заявлении прокуратуры. — Обвиняемая позволила своему мужу это сделать и не предприняла ничего, чтобы спасти девочку».

Гражданке Германии также предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Ей грозит пожизненное заключение.

На службе в «полиции нравов» ИГ

Дженнифер В., как было сказано на суде, быстро «продвигалась по службе» в террористической организации, где она состояла в стихийной «полиции нравов».

Вооруженная автоматом Калашникова, пистолетом и поясом со взрывчаткой, она патрулировала парки Мосула и Фаллуджи.

«Она следила за тем, чтобы женщины соблюдали правила поведения и ношения одежды, установленные террористической организацией», — сказано в заявлении немецкой прокуратуры.

Спустя несколько месяцев после гибели девочки Дженнифер В. пришла в немецкое посольство в Анкаре, чтобы продлить срок действия своего удостоверения личности. Полиция Турции женщину арестовала и экстрадировала в Германию.

Поначалу из-за недостатка улик Дженнифер В. было разрешено вернуться домой в Нижнюю Саксонию.

Полиция Германии арестовала ее в июне 2018 года, в момент, когда немка пыталась отправиться в Сирию.

С тех пор она находится под стражей. Когда состоится суд на Дженнифер В., пока неизвестно.

 
 
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В Германии по обвинению в военных преступлениях и убийстве судят 27-летнюю немку, которая четыре года назад уехала в оккупированный исламистами иракский Мосул и...
 
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