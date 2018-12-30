ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв газа в российском Магнитогорске: число погибших растет

31.12.2018 11:53 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Число погибших при обрушении подъезда от взрыва газа в российском Магнитогорске выросло до четырех человек. Сообщается, что судьба 68 человек остается неизвестной.

Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, число жертв стало больше - под завалами обнаружено еще одно тело, передает ТАСС.  из соседних с обрушившимся подъездов дома эвакуировано 60 человек, людей, которые остались без крова, расселяют в общежития.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, на который ссылаются российские СМИ, спасателями из-под завалов извлечены четверо раненых, в том числе один ребенок. 

По данным региональных властей, в подъезде прописаны 110 человек, еще девять человек снимали здесь жилье. На данный момент установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома.

Фото: instagram

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число погибших при обрушении подъезда от взрыва газа в российском Магнитогорске выросло до четырех человек. Сообщается, что судьба 68 человек остается неизвестной.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика