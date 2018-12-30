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Взрыв газа в российском Магнитогорске: число погибших растет
31.12.2018 11:53 — Новости Мира | БДГ
Число погибших при обрушении подъезда от взрыва газа в российском Магнитогорске выросло до четырех человек. Сообщается, что судьба 68 человек остается неизвестной.
Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, число жертв стало больше - под завалами обнаружено еще одно тело,
По информации Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, на который ссылаются российские СМИ, спасателями из-под завалов извлечены четверо раненых, в том числе один ребенок.
По данным региональных властей, в подъезде прописаны 110 человек, еще девять человек снимали здесь жилье. На данный момент установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома.
Фото: instagram
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Число погибших при обрушении подъезда от взрыва газа в российском Магнитогорске выросло до четырех человек. Сообщается, что судьба 68 человек остается неизвестной.
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