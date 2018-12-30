Взрыв газа в российском Магнитогорске: число погибших растет

Число погибших при обрушении подъезда от взрыва газа в российском Магнитогорске выросло до четырех человек. Сообщается, что судьба 68 человек остается неизвестной.

Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, число жертв стало больше - под завалами обнаружено еще одно тело, передает ТАСС. из соседних с обрушившимся подъездов дома эвакуировано 60 человек, людей, которые остались без крова, расселяют в общежития.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, на который ссылаются российские СМИ, спасателями из-под завалов извлечены четверо раненых, в том числе один ребенок.

По данным региональных властей, в подъезде прописаны 110 человек, еще девять человек снимали здесь жилье. На данный момент установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома.

Фото: instagram