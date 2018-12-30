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Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме

31.12.2018 11:51 — Новости Мира | БелТА  
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Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме
Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Сейчас на месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. По последним данным, в доме было прописано 111 человек, еще 9 снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семь детей, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь. Судьба 68 жильцов пока остается неизвестной.

По словам Бориса Дубровского, стоит задача до конца суток разобрать завалы, "речь идет о 50 возможных пострадавших под завалами".

Как сообщалось, взрыв произошел сегодня около 4.00 в жилом многоквартирном доме. В результате обрушился подъезд. Проживающие в двух соседних подъездах эвакуированы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
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