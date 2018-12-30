Путин прибыл в Магнитогорск, где при взрыве газа в жилом доме погибли люди

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, передает ТАСС.



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Предполагается, что Владимир Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области.

Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. По последним данным, погибли четыре человека. Неизвестна судьба почти 40 человек.

Основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа, сообщили ранее в управлении российской ФСБ по Челябинской области.