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Путин прибыл в Магнитогорск, где при взрыве газа в жилом доме погибли люди

31.12.2018 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, передает ТАСС.


Фото rfi.fr

Предполагается, что Владимир Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области.

Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. По последним данным, погибли четыре человека. Неизвестна судьба почти 40 человек.

Основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа, сообщили ранее в управлении российской ФСБ по Челябинской области. 

 
 
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Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов.
 
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