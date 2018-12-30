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Путин прибыл в Магнитогорск, где при взрыве газа в жилом доме погибли люди
31.12.2018 16:01 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в понедельник утром
Предполагается, что Владимир Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области.
Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. По последним данным, погибли четыре человека. Неизвестна судьба почти 40 человек.
Основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа, сообщили ранее в управлении российской ФСБ по Челябинской области.
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Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов.
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