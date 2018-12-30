Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске

Владимир Путин. Фото ТАСС

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание на месте трагедии и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает ТАСС.

По словам президента, к работе в ней будут подключены все необходимые ведомства.

Также Владимир Путин осмотрел дом, где произошел взрыв газа. Пояснения главе государства дали глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава МЧС сообщил президенту, что полноценной работе по ликвидации последствий мешает угроза обрушения здания, но сил и средств МЧС для этой работы достаточно. "По последним данным, обнаружены тела четырех погибших, пятеро пострадали. Предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек", - ответил он на вопрос президента о количестве погибших и пострадавших.

По словам Бориса Дубровского, в числе тех, кто находится под завалами, семеро - дети.

Как сообщалось, сегодня утром в Магнитогорске, по предварительной информации, из-за взрыва бытового газа, произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Идет разбор завалов. На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города.-0-