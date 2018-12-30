Число жертв взрыва жилого дома в Магнитогорске возросло до семи

Спасатели обнаружили в завалах жилого дома, частично обрушившегося из-за взрыва газа в Магнитогорске, тела еще троих погибших. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.



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«Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Прогнозировать сроки завершения работ пока невозможно, они могут занять двое суток, добавил Зиничев. «Сложно сказать, и даже специалисты пока сказать не смогут. Примерно два дня», — сказал он.

Ранее в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин.

Жители дома, в котором взорвался газ, должны быть расселены, если безопасность их дальнейшего проживания в нем вызывает хоть малейшее сомнение, заявил Владимир Путин.

«Мы исходим из того, что это не тот случай, где надо экономить. Все, что будет вызвать сомнение, самое малейшее сомнение, — должно быть расселено», — сказал Владимир Путин.

Президент России также поручил региональным властям помочь с восстановлением документов пострадавшим.

Как доложил Владимиру Путину глава МЧС России Евгений Зиничев, полноценной работе по ликвидации последствий мешает угроза обрушения здания, но сил и средств МЧС для этой работы достаточно.

Взрыв произошел в понедельник в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов.

Основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа, сообщили ранее в управлении российской ФСБ по Челябинской области.