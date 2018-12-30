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На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение Путина. В нем не упоминается взрыв в Магнитогорске

31.12.2018 20:58 — Новости Мира | Tut.by  
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На Дальнем Востоке показали новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Жители Петропавловска-Камчатского публикуют кадры обращения на ютьюбе и в соцсетях.


Фото: Reuters

В обращении Путин не упоминает взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого обрушилась секция здания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение президента не станут менять из-за взрыва газа в Магнитогорске.

Перед новым 2014 годом Владимир Путин выпустил два новогодних обращения. Это произошло после терактов в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года. В первом Путин не упоминал случившееся в Волгограде, во втором — заявил о «бесчеловечных террористических актах».

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в 10-этажном жилом доме, после чего обрушились перекрытия в одном из подъездов. Пока известно о четырех погибших. По информации СМИ, Владимир Путин вылетел в Магнитогорск, чтобы пообщаться с пострадавшими.

 
 
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В обращении Путин не упоминает взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого обрушилась секция здания.
 
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