В Магнитогорске из-за взрыва обрушилась часть дома. Как происходит спасательная операция. Главное

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, обрушилась секция многоквартирного десятиэтажного дома. Полностью разрушено 26 квартир, в которых проживали 46 человек. По данным на 22.00 минскому времени четверо погибли, пятеро спасены, судьба еще 35 человек остается неизвестной, сообщает РБК. По предварительным данным, причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа. Аварийно-спасательные работы продолжаются круглосуточно.
В Магнитогорск оперативно вылетел Владимир Путин, он участвовал в заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.
Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения части здания, а также низкая температура воздуха (ночью 1 января температура воздух в Магнитогорске опустилась ниже 25 градусов мороза). Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте ЧС работы по разбору завалов выполняются в две смены, по четыре часа
На сайте администрации Магнитогорска опубликован список жильцов дома № 164 по проспекту Карла Маркса, местонахождение которых неизвестно. Он насчитывает свыше сорока человек.
Что известно о погибших и пострадавших
По последним данным, погибли семь человек.
Судьба десятков человек, проживавших в подъезде, неизвестна. Жильцов соседних двух подъездов эвакуировали. Как сообщил РБК замгубернатора Олег Климов, выяснилось, что часть людей были в гостях у родственников. Разбор завалов продолжается.
Всего в доме проживали более 1 тыс. человек. В поврежденном подъезде прописаны 111 и еще девять человек снимали там квартиры.
Реакция властей
В Магнитогорске объявлен режим ЧС, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона Борис Дубровский возглавил штаб по ликвидации последствий случившегося.
Новогоднее обращение губернатора решили снять с эфира.
Губернатор региона Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур.
Власти пообещали предоставить квартиры тем, кто лишился жилья, и обеспечить их всем необходимым.
На место ЧП вылетели президент Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр Бастрыкин.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Дело будет расследовать главное управление СК, на место направлены следователи-криминалисты центрального аппарата.