В Магнитогорске из-за взрыва обрушилась часть дома. Как происходит спасательная операция. Главное

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, обрушилась секция многоквартирного десятиэтажного дома. Полностью разрушено 26 квартир, в которых проживали 46 человек. По данным на 22.00 минскому времени четверо погибли, пятеро спасены, судьба еще 35 человек остается неизвестной, сообщает РБК. ​По предварительным данным, причиной обрушения дома стал взрыв бытового газа. Аварийно-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

В Магнитогорск оперативно вылетел Владимир Путин, он участвовал в заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.



Фото МЧС России

Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения части здания, а также низкая температура воздуха (ночью 1 января температура воздух в Магнитогорске опустилась ниже 25 градусов мороза). Проводится работа по установлению местонахождения еще 35 человек. На месте ЧС работы по разбору завалов выполняются в две смены, по четыре часа

На сайте администрации Магнитогорска опубликован список жильцов дома № 164 по проспекту Карла Маркса, местонахождение которых неизвестно. Он насчитывает свыше сорока человек.





Что известно о погибших и пострадавших

По последним данным, погибли семь человек.

Судьба десятков человек, проживавших в подъезде, неизвестна. Жильцов соседних двух подъездов эвакуировали. Как сообщил РБК замгубернатора Олег Климов, выяснилось, что часть людей были в гостях у родственников. Разбор завалов продолжается.

Всего в доме проживали более 1 тыс. человек. В поврежденном подъезде прописаны 111 и еще девять человек снимали там квартиры.





Реакция властей

В Магнитогорске объявлен режим ЧС, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона Борис Дубровский возглавил штаб по ликвидации последствий случившегося.

Новогоднее обращение губернатора решили снять с эфира.

Губернатор региона Борис Дубровский заявил, что в регионе будет объявлен траур.​

Власти пообещали предоставить квартиры тем, кто лишился жилья, и обеспечить их всем необходимым.

На место ЧП вылетели президент Владимир Путин, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр ​​Бастрыкин.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Дело будет расследовать главное управление СК, на место направлены следователи-криминалисты центрального аппарата.