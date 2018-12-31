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Венеция введет для туристов плату за вход в город

31.12.2018 22:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Венеция следующим летом введет для туристов плату за вход в город. Как сообщает в понедельник, 31 декабря, агентство France-Presse, стоимость билета может составить от 2,5 до 10 евро.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как пишет издание La Repubblica, власти Венеции могут воспользоваться законом, принятым итальянским парламентом в субботу, 29 декабря. Он позволяет муниципалитету брать плату с путешественников, пребывающих в город «на любом виде транспорта».

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что собранные средства пойдут на уборку города, который ежегодно посещают около 20 миллионов человек. Новый сбор должен заменить налог на проживание, который составляет 1,5 евро с человека за каждую ночь, проведенную в отеле. Как пишут авторы газеты La Repubblica, сейчас значительная часть туристов приезжаeт в город на один день на круизных лайнерах и не останавливается в гостиницах на территории города.

Согласно предварительным подсчетам властей города, новый налог должен приносить в городскую казну до 50 миллионов евро ежегодно. Предполагается, что плата за вход будет заложена в стоимость билета на корабль, самолет, автобус или поезд.

Ранее власти Венеции уже говорили о необходимости снизить число туристов. В мае 2018 года мэр Бруньяро предложил ввести специальные маршруты, которые ограничили бы нерезидентам вход в отдельные районы города. Представители администрации также хотели ограничить посуточную аренду квартир в центре Венеции.

 
 
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Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что собранные средства пойдут на уборку города, который ежегодно посещают около 20 миллионов человек.
 
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