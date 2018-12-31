Вот и наступил новый год. Надеемся, он будет лучше ушедшего. Настроение не рабочее, предлагаем развлечься и пройти наш тест, пока в памяти еще свежи события прошлого года. Угадайте событие по фотографии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Такое точно было? Пройдите тест и угадайте событие по одной фотографии Вот и наступил новый год. Надеемся, он будет лучше ушедшего. Настроение не рабочее, предлагаем развлечься и пройти наш тест, пока в памяти еще свежи события прошлого...