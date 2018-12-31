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Такое точно было? Пройдите тест и угадайте событие по одной фотографии
01.01.2019 07:30 — Новости Мира | Tut.by
Вот и наступил новый год. Надеемся, он будет лучше ушедшего. Настроение не рабочее, предлагаем развлечься и пройти наш тест, пока в памяти еще свежи события прошлого года. Угадайте событие по фотографии.
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Вот и наступил новый год. Надеемся, он будет лучше ушедшего. Настроение не рабочее, предлагаем развлечься и пройти наш тест, пока в памяти еще свежи события прошлого...
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