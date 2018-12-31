Новогоднее обращение Трампа: У нас были великие два года, я старательно работаю на вас

Администрация Дональда Трампа по итогам первых двух лет нахождения у власти является самой успешной в истории США. Об этом сам Трамп заявил в новогоднем обращении к нации, опубликованном в Twitter главы государства.



Белый дом украсили к новогодним праздникам, ноябрь 2018 года. Фото: flickr.com/photos/whitehouse

«Еще не было администрации, и я очень горжусь этим, которая бы сделала за первые два года у власти больше, чем администрация Трампа.

Наша экономика развивается замечательно, заработные платы выросли впервые за много много лет. Люди получают больше денег, работая на одной работе, вместо того, чтобы работать на двух или трех», — заявил Дональд Трамп.

Далее он напомнил, что его администрация заключила новые договоры с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, а также разорвала «ужасный договор» с Ираном.

В качестве следующего достижения Трамп привел переговоры с Северной Кореей, после которых Пхеньян прекратил испытания ракет. «Но мы не спешим», — уточнил Трамп и перешел к Ближнему Востоку. «Мы перевели наше посольство в Израиле в Иерусалим. Я обещал это и я сделал это», — заявил Трамп.

После этого Трамп затронул проблему охраны границы с Мексикой. Отказ конгресса профинансировать строительства стены на границе с Мексикой привел в конце декабря к «шатдауну» — временному прекращению работы некоторых департаментов правительства. «У нас должна быть стена», — заявил Трамп.

«У нас были великие два года, я старательно работаю на вас, я сражаюсь за вас, мы выиграем», — заверил Трамп.