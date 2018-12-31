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Весело и ярко. Как Новый год встречали в разных уголка мира

01.01.2019 10:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Самая веселая и праздничная ночь прошла под аккомпанемент залпов салютов по всему миру. Как встречали Новый год в разных уголках планеты, запечатлели фотографы Reuters.


Подгорица, Черногория, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Куала-Лумпур, Малайзия, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Сеул, Южная Корея, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Бангкок, Таиланд, 31 декабря 2018 года. Фото: Reuters

Сингапур, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Манила, Филиппины, 31 декабря 2018 года. Фото: Reuters

Мосул, Ирак, 31 декабря 2018 года. Фото: Reuters

Джакарта, Индонезия, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Афины, Греция, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Ахмадабад, Индия, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Берлин, Германия, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Дубай, ОАЭ, 31 декабря 2018 года. Фото: Reuters

Париж, Франция, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Гонконг, Китай, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Пхеньян, КНДР, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Скопье, Македония, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США, 31 декабря 2018 года. Фото: Reuters

Лондон, Великобритания, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 января 2019 года. РиоФото: Reuters

Москва, Россия, 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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Самая веселая и праздничная ночь прошла под аккомпанемент залпов салютов по всему миру. Смотрите, как это было.
 
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