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Весело и ярко. Как Новый год встречали в разных уголка мира
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Самая веселая и праздничная ночь прошла под аккомпанемент залпов салютов по всему миру. Как встречали Новый год в разных уголках планеты, запечатлели фотографы Reuters.
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Самая веселая и праздничная ночь прошла под аккомпанемент залпов салютов по всему миру. Смотрите, как это было.
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