ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост обрушился в московском парке Горького: пострадали 13 человек

01.01.2019 10:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

1 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в парке Горького в Москве.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

На сайте столичной мэрии отмечается, что инцидент произошел "в результате технической неисправности конструктивных элементов катка". "Произошла поломка оборудования. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточняется на портале.

Поломка затронула лишь несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.

В столичном ГУ МЧС РФ подтвердили ТАСС, что на место ЧП выезжали подразделения ведомства, но работы они не проводили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в парке Горького в Москве. Состояние пострадавших...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Весело и ярко. Как Новый год встречали в разных уголка мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика