Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке

Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо, гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters .

«Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — говорится в новом сообщении командования в Twitter .

Предыдущий твит был удален. В нем, уточняет агентство, говорилось, о том, что военные «если будет необходимо» готовы «уронить что-нибудь намного крупнее», чем традиционный рождественский шар.

При этом в твит была вставлена видеозапись сбрасывающих бомбы стратегических бомбардировщиков В-2.

Сообщение вызвало множество критических отзывов в соцсетях и было удалено.