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Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке

01.01.2019 15:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо, гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.

«Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников», — говорится в новом сообщении командования в Twitter.

Предыдущий твит был удален. В нем, уточняет агентство, говорилось, о том, что военные «если будет необходимо» готовы «уронить что-нибудь намного крупнее», чем традиционный рождественский шар.

При этом в твит была вставлена видеозапись сбрасывающих бомбы стратегических бомбардировщиков В-2.

Сообщение вызвало множество критических отзывов в соцсетях и было удалено.

По традиции каждый год 31 декабря в 23.59 по местному времени шар на Таймс-сквер спускается с 23-метровой высоты по особому флагштоку. Достижение шаром нижней точки символизирует наступление Нового года.

 
 
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Неудачная шутка стратегического командования США вызвала бурю критических откликов в социальных сетях и была удалена. В ней шла речь о возможности сбросить...
 
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