Ким Чен Ын: «Курс на денуклеаризацию может измениться»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к нации заявил, что он настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но при этом предупредил США, что этот курс может измениться, если Вашингтон усилит санкции против Пхеньяна.



Ким Чен Ын. Фото: Reuters

«Если США не выполнят своих обещаний, высказанных на глазах у всего мира… и продолжат вводить санкции и оказывать давление на нашу страну, то у нас может не остаться другого выхода, кроме как выбрать другой путь для защиты нашего суверенитета и наших интересов», — сказал Ким.

КНДР, по его словам, уже давала обязательства не производить и не использовать ядерное оружие, а также предприняла конкретные шаги в этом направлении.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что готов в любое время провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Я хочу верить, что в отношениях между США и КНДР совместными усилиями можно достичь великих результатов, как это произошло в отношениях двух Корей», — сказал северокорейский лидер.

Как отмечает эксперт портала NK News Оливер Хотхэм, примерно такой риторики и ожидали от Ким Чен Ына.

«В целом это речь, в которой он настаивает на своих ключевых позициях: озвучивает примирительное, но твердое обращение к США и при этом продолжает убеждать Сеул в перспективах нового сотрудничества», — пояснил Хотхэм в интервью Би-би-си.

По мнению корреспондента Би-би-си в Сеуле Лоры Бикер, в своей речи лидер Северной Кореи указывает на то, что Пхеньян ждет от Вашингтона встречных шагов в 2019 году, в противном случае пауза в ядерных испытаниях может быть прервана.

Год дипломатического прогресса

В прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане. При этом он подчеркивал, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет и что ядерная кнопка «всегда у него под рукой».

2018 год стал годом дипломатического прогресса в отношениях КНДР с Южной Кореей и США.

В апреле Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной зоне между двумя странами.

В июне Ким встретился с Дональдом Трампом в Сингапуре — этот саммит стал первой встречей лидеров КНДР и США в истории. После этого ядерные испытания в КНДР прекратились, и многие эксперты начали говорить о готовности Северной Кореи к более открытому диалогу с Вашингтоном.

Позднее Трамп заявил, что готов провести еще одну встречу с Кимом в начале 2019 года, однако договоренность об этом пока так и не была достигнута.

Традицию новогоднего обращения к нации в КНДР заложил основатель государства Ким Ир Сен, дед нынешнего лидера страны. В последнее время речи Ким Чен Ына 1 января привлекают все больше внимания международных экспертов, которые пытаются разглядеть в них намеки и указания на изменения политического курса страны.