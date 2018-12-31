ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ким Чен Ын: «Курс на денуклеаризацию может измениться»

01.01.2019 16:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к нации заявил, что он настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но при этом предупредил США, что этот курс может измениться, если Вашингтон усилит санкции против Пхеньяна.


Ким Чен Ын. Фото: Reuters

«Если США не выполнят своих обещаний, высказанных на глазах у всего мира… и продолжат вводить санкции и оказывать давление на нашу страну, то у нас может не остаться другого выхода, кроме как выбрать другой путь для защиты нашего суверенитета и наших интересов», — сказал Ким.

КНДР, по его словам, уже давала обязательства не производить и не использовать ядерное оружие, а также предприняла конкретные шаги в этом направлении.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что готов в любое время провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Я хочу верить, что в отношениях между США и КНДР совместными усилиями можно достичь великих результатов, как это произошло в отношениях двух Корей», — сказал северокорейский лидер.

Как отмечает эксперт портала NK News Оливер Хотхэм, примерно такой риторики и ожидали от Ким Чен Ына.

«В целом это речь, в которой он настаивает на своих ключевых позициях: озвучивает примирительное, но твердое обращение к США и при этом продолжает убеждать Сеул в перспективах нового сотрудничества», — пояснил Хотхэм в интервью Би-би-си.

По мнению корреспондента Би-би-си в Сеуле Лоры Бикер, в своей речи лидер Северной Кореи указывает на то, что Пхеньян ждет от Вашингтона встречных шагов в 2019 году, в противном случае пауза в ядерных испытаниях может быть прервана.

Год дипломатического прогресса

В прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане. При этом он подчеркивал, что вся территория США находится в радиусе действия северокорейских ядерных ракет и что ядерная кнопка «всегда у него под рукой».

2018 год стал годом дипломатического прогресса в отношениях КНДР с Южной Кореей и США.

В апреле Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в приграничной зоне между двумя странами.

В июне Ким встретился с Дональдом Трампом в Сингапуре — этот саммит стал первой встречей лидеров КНДР и США в истории. После этого ядерные испытания в КНДР прекратились, и многие эксперты начали говорить о готовности Северной Кореи к более открытому диалогу с Вашингтоном.

Позднее Трамп заявил, что готов провести еще одну встречу с Кимом в начале 2019 года, однако договоренность об этом пока так и не была достигнута.

Традицию новогоднего обращения к нации в КНДР заложил основатель государства Ким Ир Сен, дед нынешнего лидера страны. В последнее время речи Ким Чен Ына 1 января привлекают все больше внимания международных экспертов, которые пытаются разглядеть в них намеки и указания на изменения политического курса страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к нации заявил, что он настроен на продолжение денуклеаризации Корейского полуострова, но при...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика