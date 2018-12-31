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В Германии водитель трижды умышленно наехал на прохожих: пострадали четыре человека
01.01.2019 17:39 — Новости Мира | Tut.by
На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Как сообщила во вторник местная полиция, инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Уточняется, что водитель несколько раз попытался на своем автомобиле Mercedes наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене (оба — федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. «Пострадали как минимум четыре человека», — отметили в полиции.
Потом мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке. «Все было похоже на охоту на людей», — сообщили в правоохранительных органах.
50-летний злоумышленник задержан. В полиции исходят из того, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку во время задержания с его стороны прозвучали высказывания соответствующего характера. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.
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В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. Потом мужчина отправился в Эссен, где...
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