Спасатель рассказал, как доставали младенца из-под завалов в Магнитогорске

Спасатель центра «Лидер» Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика . Рассказ о том, как происходила операция, опубликовала администрация города Магнитогорск.



Петр Гриценеко. Фото: Администрация города Магнитогорск

По словам Петра Гриценко, перед оперативной группой центра была поставлена задача по разбору завалов и поиску пострадавших. В ходе работ была объявлена минута тишины. В это время один из спасателей услышал детский плач. После этого была остановлена вся техника. Сложность заключалась в том, что ребенок реагировал на происходящее вокруг и затихал, когда шум прекращался. Несмотря на это, его приблизительное местоположение было определено. Существенным подспорьем спасателям стало использование телевизионно-звуковой системы поиска с видеокамерой.

«Звук был отчетливый, поэтому мы вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что на месте находится живой человек, — отметил Петр Гриценко. — После этого бригада приступила к разбору завалов. Он был очень плотный, существовала вероятность обрушения. Мы опасались не за жизнь спасателей, а за жизнь маленького ребенка, поэтому торопились разбирать конструкции настолько быстро, насколько это было возможно».

По информации очевидцев, детская кроватка располагалась рядом с диваном. Эти сведения помогли спасателям.

«Мы обнаружили диван, под которым виднелись части детской кроватки, — отметил Петр Николаевич. — Крик усиливался, но сверху было невозможно подобраться, потому что плиты лежали очень плотно друг к другу и было мало свободного места. Мы начали разбирать завал с нескольких сторон».

В итоге было принято решение доставать ребенка снизу. С помощью инструментов были разобраны доски, в результате спасателям удалось разрезать линолеум и извлечь малыша из-под завалов.

Видео: телеграм-канал Mash

Петр Гриценко рассказал, что ребенка спасло то, что он был прижат к полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет — в кофточку и памперс. Под младенцем было флисовое одеяло, защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух. По мнению спасателя, «положение тела, близкое к идеальному, чтобы так долго оставаться».

Спасенного ребенка увезли в детскую городскую больницу, к нему уже приехали родители, но в ближайшее время малыша перевезут в Москву спецбортом МЧС. У малыша крайне тяжелое состояние — у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Первоначально сообщалось, что это девочка, но позже губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что это мальчик.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа и обрушился подъезд дома. На данный момент известно о девяти погибших .