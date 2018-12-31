Актер Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

Актер и шоумен Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду. Свое видеобращение к потенциальным кандидатам он опубликовал у себя на странице в Facebook .

Он заявил, что не имеет значения пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде. Самый главный критерий — отсутствие опыта в политике.

«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — заявил Зеленский.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский официально объявил о том, что будет баллотироваться на должность президента Украины. Свое заявление он сделал во время праздничного выпуска «Вечернего квартала» на телеканале «1+1». Ролик с заявлением шоумена пустили за несколько минут до наступления нового года. В связи с этим новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко по телеканалу запустили уже после полуночи,

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.