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Актер Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
01.01.2019 21:16 — Новости Мира | Tut.by
Актер и шоумен Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду. Свое видеобращение к потенциальным кандидатам он опубликовал у себя на странице в
Он заявил, что не имеет значения пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде. Самый главный критерий — отсутствие опыта в политике.
«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — заявил Зеленский.
Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский официально
Выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.
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Он заявил, что не имеет значения пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде. Самый главный критерий - отсутствие опыта в политике.
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