ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обрушение дома из-за взрыва газа в Магнитогорске: уже 9 погибших, 32 числятся пропавшими без вести

01.01.2019 22:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек.


Скриншот проекта «Гигарама»

Жертвы

Как сообщает МЧС по Челябинской области, по данным на вечер 1 января, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 15 человек. Из них 9 человек (все взрослые) погибли, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Пропавшими без вести числятся еще 32 человека.

Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек.


Фото: МЧС России

Следственный комитет России рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Ванечка

«Новогодним чудом» называют историю спасения 11-месячного Ванечки. Малыша вытащили из-под завалов, где он провел полтора дня. Ребенок находится в тяжелом состоянии — у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.


Открыть/скачать видео (18.24 МБ)

Ваню уже доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля в Москве. В полете его сопровождала мать.

Разбор завалов

Еще вечером 31 декабря выяснилось, что появилась реальная угроза обрушения части здания — одна из стен подъезда начала терять устойчивость.

Специалисты начали демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Чтобы избежать последствий обрушения, территорию оцепления расширили на 40 метров.

Несмотря на демонтаж опасно нависавших над завалами плит, угроза обрушения сохраняется.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-под завалов были извлечены 15 человек, 9 - погибшими. Еще 32 человека числятся пропавшими без вести.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Актер Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика