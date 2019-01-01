Обрушение дома из-за взрыва газа в Магнитогорске: уже 9 погибших, 32 числятся пропавшими без вести

Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек.



Скриншот проекта «Гигарама»

Жертвы

Как сообщает МЧС по Челябинской области, по данным на вечер 1 января, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 15 человек. Из них 9 человек (все взрослые) погибли, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Пропавшими без вести числятся еще 32 человека.

Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек.



Фото: МЧС России

Следственный комитет России рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.

Ванечка

«Новогодним чудом» называют историю спасения 11-месячного Ванечки. Малыша вытащили из-под завалов, где он провел полтора дня. Ребенок находится в тяжелом состоянии — у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Ваню уже доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля в Москве. В полете его сопровождала мать.

Разбор завалов

Еще вечером 31 декабря выяснилось, что появилась реальная угроза обрушения части здания — одна из стен подъезда начала терять устойчивость.

Специалисты начали демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Чтобы избежать последствий обрушения, территорию оцепления расширили на 40 метров.

Несмотря на демонтаж опасно нависавших над завалами плит, угроза обрушения сохраняется.