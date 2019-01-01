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Обрушение дома из-за взрыва газа в Магнитогорске: уже 9 погибших, 32 числятся пропавшими без вести
01.01.2019 22:05 — Новости Мира | Tut.by
Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек.
Жертвы
Как
Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек.
Следственный комитет России рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
Ванечка
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Ваню уже доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля в Москве. В полете его сопровождала мать.
Разбор завалов
Еще вечером 31 декабря выяснилось, что появилась реальная угроза обрушения части здания — одна из стен подъезда начала терять устойчивость.
Специалисты начали демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Чтобы избежать последствий обрушения, территорию оцепления расширили на 40 метров.
Несмотря на демонтаж опасно нависавших над завалами плит, угроза обрушения сохраняется.
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Из-под завалов были извлечены 15 человек, 9 - погибшими. Еще 32 человека числятся пропавшими без вести.
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