Пограничники в США применили слезоточивый газ против беженцев

Американские пограничники утверждают, что применили слезоточивый газ после того, как толпа беженцев начала забрасывать их камнями. В результате инцидента были задержаны 25 человек.



На границе Мексики и США. 1 января 2019 года. Фото: Reuters

Около 150 мигрантов из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ.

Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями. В результате 25 человек были задержаны, среди них — двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики. При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу.

В настоящий момент министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.

В последние месяцы тысячи жителей стран Латинской Америки, которые хотят спастись от нищеты и насилия у себя на родине, пытаются прорваться через границу в США. Они разбили лагерь в районе Тихуаны и надеются получить убежище в Соединенных Штатах. При этом президент США Дональд Трамп ужесточил контроль на американской границе.