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СК не нашел следов взрывчатых веществ на месте обрушения в Магнитогорске

02.01.2019 07:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Следственный комитет отрабатывает все возможные версии произошедшего в Магнитогорске. При этом в ведомстве подчеркнули, что подтверждений версии теракта нет, говорится в заявлении СК России.


Скриншот проекта "Гигарама"

«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — отметили в СК России.

Там также добавили, что работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что взрыв в жилом доме произошел из-за того, что в одной из квартир хранили взрывчатку, которую террористы планировали использовать для подрыва торгового центра.

Напомним, утром 31 декабря из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек. Под обрушившимися элементами строения могут находиться еще 32 человека. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

 
 
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Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что взрыв в жилом доме произошел из-за того, что в одной из квартир хранили взрывчатку, которую террористы...
 
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