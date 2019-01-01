|
СК не нашел следов взрывчатых веществ на месте обрушения в Магнитогорске
02.01.2019 07:08 — Новости Мира | Tut.by
Следственный комитет отрабатывает все возможные версии произошедшего в Магнитогорске. При этом в ведомстве подчеркнули, что подтверждений версии теракта нет, говорится в
«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — отметили в СК России.
Там также добавили, что работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.
Ранее в местных СМИ появились
Напомним, утром 31 декабря из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек. Под обрушившимися элементами строения могут находиться еще 32 человека. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что взрыв в жилом доме произошел из-за того, что в одной из квартир хранили взрывчатку, которую террористы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)