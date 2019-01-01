СК не нашел следов взрывчатых веществ на месте обрушения в Магнитогорске

Следственный комитет отрабатывает все возможные версии произошедшего в Магнитогорске. При этом в ведомстве подчеркнули, что подтверждений версии теракта нет, говорится в заявлении СК России.



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«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — отметили в СК России.

Там также добавили, что работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что взрыв в жилом доме произошел из-за того, что в одной из квартир хранили взрывчатку, которую террористы планировали использовать для подрыва торгового центра.

Напомним, утром 31 декабря из-за взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 9 человек. Под обрушившимися элементами строения могут находиться еще 32 человека. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.