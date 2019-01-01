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Снеговики с автоматами и факельное шествие. В Киеве отпраздновали 110-летие Степана Бандеры

02.01.2019 12:41 — Новости Мира | Tut.by  
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1 января на центральных улицах прошли праздничные марши в честь 110-го дня рождения Степана Бандеры. Один марш устроила ультраправая партия «Свобода» и «Правый сектор», другой — партия «Национальный корпус».

 
 
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В Киеве прошло сразу два праздничных марша, которые сопровождала полиция
 
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