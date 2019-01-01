Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня противоречит ходу истории

Идея «независимости Тайваня» идет вразрез с ходом истории и в конечном итоге приведет в тупик. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвященном 40-летию «Обращения к тайваньским соотечественникам».



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«Независимость Тайваня идет вразрез с течением истории и приведет в тупик», — заявил Си Цзиньпин, его слова приводит агентство « Синьхуа ».

По его словам, «китайцы не воюют с китайцами», а «мирное воссоединение Китая как в интересах китайского народа на материковой части, так и соотечественников через Тайваньский пролив». «Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения [Китая] и не допустим никакой сепаратистской деятельности», — подчеркнул глава КНР.

Он также отметил, что «воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одной страны, в том числе экономическим интересам Тайваня». По словам Си Цзиньпина, это, наоборот, «придаст импульс развитию, процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также внесет большой вклад в построение сообщества с единой судьбой и в развитие человеческого прогресса».

Мирное воссоединение

Си Цзиньпин призвал к принципу «мирного воссоединения» в Тайваньском вопросе.

«Принципы мирного воссоединения и политика „одного Китая“ являются лучшим подходом к национальному воссоединению», — сказал Си Цзиньпин.

«Мы все из одной семьи. Вопросы пересечения [Тайваньского] пролива являются внутренними делами и, естественно, должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций между нами», — подчеркнул глава КНР.

По его словам, «мирное решение Тайваньского вопроса — это верный путь к поддержанию стабильности и мира в регионе, а также поощрению всеобщего развития в интересах соотечественников». «Мирное взаимодействие должно продвигаться вперед и поддерживаться обеими сторонами», — резюмировал Си Цзиньпин.

«Мы не давали обещания воздерживаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства», — указал председатель в своей речи.

В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении подчеркнула «неготовность отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.