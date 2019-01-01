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Шпионский скандал: США требуют от России объяснить причины ареста бывшего морпеха

02.01.2019 17:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти США рассчитывают получить больше информации по делу в отношении бывшего американского морпеха, задержанного ФСБ по подозрению в шпионаже, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют. И если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», — сказал Помпео журналистам.

По его словам, Вашингтон надеется получить консульский доступ к американцу уже в ближайшие часы.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданин США Пол Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции». В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

На следующий день его брат Дэвид Уилан рассказал Би-би-си, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

Дэвид Уилан также сообщил, что Пол ранее служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас. По его словам, Пол неоднократно посещал Россию с 2007 года как турист и как сотрудник консалтинговой компании Kelly Services, однако все его визиты были краткосрочными.

Пол Уилан улетел в Россию 22 декабря. В последний раз его семья общалась с ним 28 декабря, накануне свадьбы, говорит Дэвид. О его задержании родственники узнали из СМИ.

По словам Дэвида Уилана, в последнее время Пол работал в службе безопасности компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей.


48-летний Пол Уилан улетел в Россию 22 декабря, а 28 декабря был задержан ФСБ. Фото с сайта bbc.com

По информации газеты Washington Post, Пол Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году, принимал участие в кампании в Ираке, но в 2008 году был уволен из вооруженных сил после того, как его осудили за воровство.

Шпионские скандалы

В середине декабря в США состоялся суд над арестованной в июле 2018 года россиянкой Марией Бутиной. Ее обвиняли в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

Россиянка признала вину и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.

В марте Британия и ряд ее западных союзников выслали более 100 российских дипломатов и их семьи в ответ на отравление в английском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британское правительство обвинило тогда российские власти в отравлении своего бывшего агента боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Россия все обвинения отрицала и выслала в ответ десятки западных дипломатов.

 
 
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Пол Уилан улетел в Россию 22 декабря. В последний раз его семья общалась с ним 28 декабря, накануне свадьбы, говорит Дэвид. О его задержании родственники узнали из СМИ.
 
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