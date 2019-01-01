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Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили погибшим еще одного ребенка
02.01.2019 19:26 — Новости Мира | Tut.by
Из-под завалов рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске извлекли тела еще трех погибших. Общее число жертв увеличилось до 24 человек.
«По данным на 18.45 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли», — информирует пресс-служба МЧС России.
Как
Пропавшими числятся еще 17 человек.
Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника. Работы ведутся круглосуточно.
Спасатели демонтировали одну из стен подъезда (с 3-го по 6-й этаж), представлявшую наибольшую угрозу для участников поисковой операции.
Тела 19 человек опознаны. Первые похороны погибших пройдут в городе 4 января,
Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Основной версией обрушения рассматривают взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В Челябинской области объявлен траур. Все праздничные мероприятия отменили.
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Пропавшими числятся еще 17 человек.
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