Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили погибшим еще одного ребенка

Из-под завалов рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске извлекли тела еще трех погибших. Общее число жертв увеличилось до 24 человек.



Люди несут цветы и игрушки к дому, где произошла трагедия. Фото: borisdubrovsky/telegram

«По данным на 18.45 (по московскому времени) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли», — информирует пресс-служба МЧС России.

Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спасатели нашли тела двух женщин и одного ребенка.

Пропавшими числятся еще 17 человек.

Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника. Работы ведутся круглосуточно.

Спасатели демонтировали одну из стен подъезда (с 3-го по 6-й этаж), представлявшую наибольшую угрозу для участников поисковой операции.

Тела 19 человек опознаны. Первые похороны погибших пройдут в городе 4 января, сообщает ТАСС .

Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Основной версией обрушения рассматривают взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В Челябинской области объявлен траур. Все праздничные мероприятия отменили.