Встали и пошли на свет. Как спасалась семья чудом уцелевшего младенца в Магнитогорске

Последний день декабря будет теперь для семьи Фокиных из Магнитогорска особенной датой, и вовсе не потому, что заканчивается календарный год и начинается новый. В этот день был разрушен взрывом подъезд их родного дома, родители более суток в мороз искали в развалинах 10-месячного Ваню.



Фото МЧС России

Кадры, запечатлевшие, как спасатели выносят из-под завала малыша в розовых носках, тронули сердце каждого. Младенца, который провел под завалами более 30 часов, уже доставили в Москву в отделение реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. ТАСС поговорил с родителями Вани о том, как произошло ЧП, как они искали и верили.

Взрыв в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря, когда все жильцы еще спали. По основной версии — взорвался бытовой газ, в результате чего один из подъездов обрушился с первого по десятый этаж. На данный момент известно о 27 погибших , судьба 14 человек остается неизвестной, пятеро пострадавших находятся в больницах Магнитогорска с травмами разной степени тяжести.

Еще нескольким жильцам дома удалось выбраться самостоятельно, они практически не получили физических травм. Одной из таких семей были Фокины — мама Ольга со старшим, трехлетним, ребенком практически не пострадали. Муж Евгений в это время был на дежурстве. Гораздо меньше повезло младшему сыну Ване, но то, что произошло дальше, иначе как чудом не назовешь.

Проснулись от грохота

«Мы со старшим спали на диване. Получается, мы вместе с диваном вниз рухнули, а кроватка чуть за диваном стояла», — рассказывала Ольга Фокина, пока мы летим в самолете в Москву. Врачи попросили маму во время перелета посидеть отдельно, пока не станет понятно, что состояние малыша стабильное. Ей, конечно, хотелось быть ближе к сыну, который в этот момент увит трубочками и укутан в специальное одеяло, но к просьбе врачей Ольга относится с пониманием — сама медик.

Она вспоминает, что проснулась от грохота. Вокруг пыль и темно — ничего не видно. Говорит, просто встали с дивана и пошли на свет.

Первые часы провели в ситуационном центре, старшего мальчика отвезли к бабушке, а сами остались дежурить на месте обрушившейся квартиры. «Стояли там, дежурили. Сын с родителями моими был, мы с мужем там (на месте трагедии — прим. ТАСС). В штаб периодически ходили, узнать что-нибудь», — рассказывает Ольга, вспоминая, как провела день 31 декабря.

Новый год встретили со старшим сыном дома у бабушки, после чего сразу же вернулись к разрушенному подъезду. Евгений рассказывает об этом дне срывающимся голосом и постоянно повторяет, что малыша могли найти гораздо раньше, если бы стали осматривать дом с другой стороны. «Почему я раньше не догадался, что искать нужно там?» — говорит отец мальчика. Тепловую пушку, по его словам, с другой стороны дома тоже не поставили.

Диван остался на месте

Место в обломках, где под завалами мог находиться 10-месячный Ваня, узнали по остаткам интерьера квартиры и по тому самому дивану. Родителям удалось убедить поисковиков, что раз Ольга со старшим ребенком не пострадала, а кроватка с малышом была в той же комнате, маленький Ваня должен быть где-то очень близко.

«Позвонил сотрудник МЧС, с которым муж общался, сказал, достали с той стороны ребенка», — спокойно рассказывает Ольга. Родители сразу поехали в больницу. По пути им позвонили еще раз, сказали, что из-под завалов достали девочку. Как оказалось позже, в заблуждение всех ввели ярко-розовые носочки, которые были на Ване. В приемном покое больницы тоже не смогли сказать родителям, кого достали из-под завалов: ребенок был в крайне тяжелом состоянии, его сразу подняли в отделение реанимации. Лишь некоторое время спустя родителям вынесли детскую одежду, по которой они и узнали сына.

До декретного отпуска Ольга работала фельдшером на скорой помощи, и теперь признается, что ей в этой ситуации сложно быть просто мамой и не думать об осложнениях, которые могут развиться у сына от всех полученных травм. «Просто когда работаешь, ты думаешь, какие могут быть последствия от твоего лечения. Тебе надо стабилизировать. Просчитываешь все ситуации», — рассказывает она. Сейчас труднее, потому что захлестывают эмоции.

В новогоднюю ночь, которую Ваня провел на улице под завалами, завернутый только в одеяльце, под которым спал, температура воздуха опускалась до -27 градусов.

Работа врачей

В то же самое время, как только стало известно, что из-под завалов разрушенной многоэтажки достали младенца, в Москве началась подготовка к эвакуации.

Как оказалось, борт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с медицинскими модулями находился в тот момент на профилактике. Самолет для транспортировки младенца выделил глава Сбербанка. В 18.00 по московскому времени борт со всем необходимым оборудованием уже вылетел в Магнитогорск. Позднее глава института Валерий Митиш подтвердит журналистам, что эвакуация была проведена в рекордные сроки.

Перелет Ваня перенес удовлетворительно — пять специалистов все время тщательно следили за состоянием малыша. Его состояние было крайне тяжелым, но стабильным, больше всего опасений у медиков вызывали взлет и посадка, однако все прошло гладко. По прибытии в Москву младенца немедленно доставили в НИИ. Первая ночь в реанимации, как правило, критическая, но и тут малыш справился. Диагностические исследования показали, что повреждений мозга нет, функция почек, которая могла быть серьезно нарушена из-за краш- синдрома и длительного сдавливания, за ночь почти восстановилась. Врачам с большой долей вероятности удастся спасти правую ножку малышу, которая была серьезно обморожена.

Директор НИИ Валерий Митиш добавил, что функциональные осложнения еще могут возникнуть в течение трех — четырех дней. «Надежда у нас есть, и достаточно большая. А как будет — жизнь покажет. Прошли только сутки после извлечения, и опыт свидетельствует, что в ближайшие дни надо ждать осложнений, это закономерно», — уточнил он.

Ваня и его мама сейчас находятся в НИИ, малыш — под присмотром в реанимации. За его жизнь борются детские реаниматологи, анестезиологи, травматологи и хирурги. Папа Евгений остался в Магнитогорске со старшим трехлетним ребенком, который в результате всего произошедшего простыл и нуждается в уходе.