Трамп назвал причину распада СССР

Президент США Дональд Трамп связал распад Советского Союза с участием советских войск в войне в Афганистане. С таким утверждением он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Запись совещания транслировали американские новостные телекомпании.

«Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он [СССР] обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — полагает президент.

«Причина, по которой Россия (Трамп в данном случае имеет в виду СССР — прим. ТАСС) вошла в Афганистан состоит в том, что террористы намеревались отправиться в Россию. Они [СССР] были [в этом] правы, но проблема в том, что это была напряженная борьба, и они [СССР] буквально обанкротились. Они стали называться Россией в отличие от Советского Союза. Многие из этих мест, о которых сейчас вы читаете, больше не являются частью России [СССР] из-за Афганистана», — утверждал Трамп.

Глава Белого дома рассказал также, что США «тратят миллиарды и миллиарды долларов» на Афганистан. Он подчеркнул, что в этой стране должны воевать соседи этой центральноазиатской республики — Пакистан, Россия и Индия в частности. В связи с этим глава государства подверг сомнению военное присутствие США в Афганистане, который «находится в 6 тыс. милях (9 656 км)» от Америки.

По его словам, США «ежемесячно тратят на Афганистан больше денег, чем потратило большинство стран, за исключением нескольких». Он не указал, о каких государствах идет речь.

«Но я не возражаю, если мы хотим помочь нашим гражданам, помочь другим странам», — заключил президент.

25 декабря 1979 года СССР ввел в Афганистан Ограниченный контингент войск в помощь правительству Народно-демократической партии Афганистана, «для оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии». По разъяснению руководства СССР, это было сделано в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН и статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года в ответ на просьбу руководства Афганистана. 15 февраля 1989 году последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию Афганистана.