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Трагедия в Магнитогорске: рассказывают жильцы рухнувшего дома

03.01.2019 05:58 — Новости Мира | Tut.by  
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В среду в Магнитогорске почтили память погибших при обрушении подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Панихида прошла тут же — в тридцати метрах от завалов, которые продолжают разбирать сотрудники МЧС. В течение дня было обнаружено еще несколько тел.


Фото: ВВС

«Там знакомые наши по участку, у них квартира на шестом этаже, оба старики по 80 лет!» — женщина с пакетом в руках указывает на то, что осталось от седьмого подъезда дома 164 по улице Карла Маркса. К утру 2 января о знакомой ей паре все еще не было ничего известно.

В течение всего дня сотрудники МЧС продолжали доставать тела погибших из-под обломков бетона и строительной пыли и разбирать завалы, доходящие до третьего этажа.

Выше этой отметки — оголенные стены с остатками обоев и сохранившимися межкомнатными дверьми. На балконе седьмого этажа — единственной выстоявшей части чьей-то квартиры — продолжают сушиться вещи.

У импровизированного мемориала, куда со вчерашнего дня несут свечи и цветы, в 30 метрах от завалов утром прошла панихида по погибшим. Многие из тех, кто пришел на нее, — жители расположенных рядом домов, у некоторых здесь живут близкие и друзья.


В течение всего дня сотрудники МЧС продолжали доставать тела погибших из-под обломков бетона и строительной пыли и разбирать завалы, доходящие до уровня третьего этажа. Фото: ВВС

«Хочу только домой попасть»

В большей части дома продолжают жить люди.

Местные жители предполагают, что дом 164 на Карла Маркса, возможно, самый большой в городе — 12 подъездов и 10 этажей. В некоторых частях здания жильцы даже узнали о взрыве только после звонков перепуганных друзей и родственников.

Жительница 12 подъезда Зоя рассказала Русской службе Би-би-си, что ранним утром 31 декабря она проснулась от звука, похожего на хлопок, и решила, что в соседней комнате, где живет ее мать, что-то упало.


Утром 2 января рядом с завалами прошла панихида по жертвам трагедии. Фото: ВВС

«Мама говорит: „дом рухнул“. Она у меня войну пережила и, видимо, по детским воспоминаниям… Я начала даже с ней спорить, подумала, что хлопушка какая-то. Легла спать и задремала. А после шести утра нам начали звонить знакомые и говорить, что у нас дом обрушился», — говорит женщина.

Подъезд, в котором живет Зоя, по данным ТАСС, признан безопасным для проживания. Три соседних подъезда, соседствующих с обрушившимся, разберут.

Днем 2 января эвакуированных оттуда жителей начали пускать в их квартиры в сопровождении сотрудников полиции. Многие из них выбежали из дома, схватив лишь первую попавшуюся одежду.

Одна из тех, кто покинул квартиру утром 31-го декабря — пенсионерка Ирина:

«Хочу только домой попасть… И документы надо, и переодеться, и лекарства забрать. В квартире все осталось».

По словам женщины, ее семья въехала в этот дом в начале 70-х, вскоре после того, как он был сдан в эксплуатацию. За прошедшие с того момента почти 50 лет, говорит женщина, никаких особенных проблем с газовым снабжением или техническим состоянием здания не было.

С ней согласна жительница Зоя. За семь лет, которые она живет в этом доме, единственная жалоба, о которой она вспоминает, была на поломки лифта.

«Я проснулась от грохота. Муж кричал»

Одежду, необходимые вещи, предметы гигиены выдают в штабе помощи пострадавшим. Он работает в местной школе № 14, в пяти минутах от разрушенного дома.

В школьной раздевалке висят теплые вещи. Волонтеры сортируют их по размерам и выдают тем, кто остался без всего.

В спортивном зале стоят столы с вывесками на бумажных листах: МЧС, пенсионный фонд, паспортный стол, психологи. Несколько десятков человек записалось на прием к губернатору, который проходит тут же.


Елена Круглякова с мужем и ребенком выбиралась из дома практически по обломкам. Фото: ВВС

Елена Круглякова жила на четвертом этаже седьмого подъезда — на одной лестничной клетке с семьей Фокиных, маленького сына которых 1 января достали живым из-под завалов спустя полтора суток после обрушения.

Круглякова с мужем и ребенком жила в квартире, которая формально принадлежит ее бабушке, но была отремонтирована супругами.

«Я проснулась от грохота. Муж кричал. Я подошла к дивану, он сломался… Провалился пол на третий этаж частично. В этой дыре у меня висел ребенок, трех лет мальчик, карабкался по этой простыне», — вспоминает женщина.

На улицу семья в пижамах и пуховиках выбиралась практически по обломкам — ни тамбура, ни лестницы уже не было. В разрушенном доме остались все вещи и ценности.


Фото: ВВС

Когда первый шок прошел, говорит Круглякова, встал вопрос о будущем: «Квартиру возместят бабушке, это логично, это юридически правильно, вопрос — как будут возмещать нам ущерб?» — говорит она.

Компенсации, по словам губернатора Дубровского, начнут выплачиваться 4 января, когда заработают федеральные банки.

Тогда же, 4 января, в Магнитогорске пройдут первые похороны жертв взрыва.

 
 
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В среду в Магнитогорске почтили память погибших при обрушении подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Панихида прошла тут же - в тридцати метрах от завалов,...
 
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