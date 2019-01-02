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Трамп пожаловался, что провел Рождество и Новый год в Белом доме в одиночестве

03.01.2019 06:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп провел в одиночестве около недели в Белом доме, пока члены его семьи отдыхали во Флориде и праздновали Рождество. Он рассказал об этом в среду во время заседания своего кабинета в Белом доме. Запись совещания транслировали американские новостные телекомпании.


Дональд Трамп, 2 января 2019 года. Фото: Reuters

«Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней, — отметил Трамп. — Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде [в поместье Мар-а-Лаго]. Я сказал им оставаться там и веселиться».

«Я считал, что должен быть здесь [в Вашингтоне] на случай, если люди (законодатели Конгресса США, преимущественно демократы — прим. редакции) захотят прийти и договориться о безопасности границы», — пояснил глава государства.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что готов не уходить в отпуск и оставаться в Белом доме и после наступления Нового года, чтобы добиться от Демократической партии компромисса по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

О частичной приостановке работы правительства

Глава государства планировал отправиться в двухнедельный отпуск в Мар-а-Лаго, где он собирался провести рождественские и новогодние каникулы. Однако в связи с частичной приостановкой работы правительства он отменил поездку.

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября). Главная причина тому — разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой. До 21 декабря включительно работа госучреждений осуществлялась в соответствии с резолюцией о временном продолжении финансирования, а с 22 декабря федеральное правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

 
 
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