По завалами дома в Магнитогорске нашли 37 человек

Под завалами рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске обнаружено еще несколько погибших. Общее число жертв увеличилось до 37 человек, из них четверо — дети. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Фото: МЧС России

Судьба еще четверых человек остается неизвестной — пока они числятся пропавшими без вести.

Разбор завалов на месте трагедии продолжается уже четвертые сутки.

Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря . Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.