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По завалами дома в Магнитогорске нашли 37 человек

03.01.2019 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Под завалами рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске обнаружено еще несколько погибших. Общее число жертв увеличилось до 37 человек, из них четверо — дети. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.


Фото: МЧС России

Судьба еще четверых человек остается неизвестной — пока они числятся пропавшими без вести.

Разбор завалов на месте трагедии продолжается уже четвертые сутки.

Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.

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Судьба еще четверых человек остается неизвестной - пока они числятся пропавшими без вести.
 
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