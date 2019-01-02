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По завалами дома в Магнитогорске нашли 37 человек
03.01.2019 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Под завалами рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске обнаружено еще несколько погибших. Общее число жертв увеличилось до 37 человек, из них четверо — дети. Об этом
Судьба еще четверых человек остается неизвестной — пока они числятся пропавшими без вести.
Разбор завалов на месте трагедии продолжается уже четвертые сутки.
Обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске
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Судьба еще четверых человек остается неизвестной - пока они числятся пропавшими без вести.
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