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У мигрантов - камни, у американских солдат - слезоточивый газ. Попытка пересечь границу США в фотографиях
03.01.2019 13:40 — Новости Мира | Tut.by
В первый день нового года около 150 мигрантов из Латинской Америки
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У мигрантов - камни, у американских солдат - слезоточивый газ. Попытка пересечь границу США в фотографиях
В первый день нового года около 150 мигрантов из Латинской Америки пытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Чтобы попасть в США, беженцы просто...
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