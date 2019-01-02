У мигрантов - камни, у американских солдат - слезоточивый газ. Попытка пересечь границу США в фотографиях

В первый день нового года около 150 мигрантов из Латинской Америки пытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Пытаясь попасть в Штаты, мигранты штурмовали стену, но на той стороне их встречали вооруженные солдаты пограничной службы США. Мигранты попытались забросать пограничников камнями, те в ответ применили слезоточивый газ. Что происходило на границе в тот день запечатлели фотографы Reuters.



Американский пограничник поднял оружие, заметив мигрантов, которые пытаются перелезть через стену на границе Сша и Мексики. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Мигранты преодолевают стену на границе США и Мексики. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Пострадавшие от применения слезоточивого газа на границе США и Мексики. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Мигрант держит контейнер, в котором был слезоточивый газ. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Мигрант отбрасывает контейнер со слезоточивым газом. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Американские пограничники. Фото: Reuters



Пограничники задерживают нелегальных мигрантов. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Мигрант перебрался через границу, там его встречают вооруженные пограничники. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Группа мигрантов стоит у ограждения на границе. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Нелегальные мигранты перебираются через стену на границе. 1 января 2019 года. Фото: Reuters



Пострадавший от слезоточивого газа мигрант на границе США и Мексики. 1 января 2019 года. Фото: Reuters