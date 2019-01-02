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Страшные последствия взрыва дома в Магнитогорске. Кадры с высоты
03.01.2019 21:01 — Новости Мира | Tut.by
Житель Магнитогорска Артем Ибрагимов поспешил на место трагедии сразу после взрыва, утром 31 декабря. С собой он взял дрон и предложил сотрудникам МЧС помощь в аэросъемке. И этим очень помог спасателям и даже, возможно, спас им жизни. Они смогли продолжить работу и завершить поисковую операцию. МЧС
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С высоты птичьего полета виден масштаб трагедии: целый подъезд оказался погребен под бетонными плитами
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