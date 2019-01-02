Житель Магнитогорска Артем Ибрагимов поспешил на место трагедии сразу после взрыва, утром 31 декабря. С собой он взял дрон и предложил сотрудникам МЧС помощь в аэросъемке. И этим очень помог спасателям и даже, возможно, спас им жизни. Они смогли продолжить работу и завершить поисковую операцию. МЧС официально заявило , что людей под завалами больше нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страшные последствия взрыва дома в Магнитогорске. Кадры с высоты С высоты птичьего полета виден масштаб трагедии: целый подъезд оказался погребен под бетонными плитами