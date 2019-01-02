Три украинские партии выдвинули кандидатов в президенты

Три украинские партии в четверг, 3 января, выдвинули своих кандидатов на выборах президента Украины.



Партия «Самопомич» выдвинула кандидатом в президенты мэра Львова Андрея Садового

Партия «Самопомич» выдвинула кандидатом в президенты мэра Львова Андрея Садового, передает News One. Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко был выдвинут кандидатом от партии «Справедливость», лидером которой он является. Своего кандидата также выдвинула Социал-демократическая партия Украины. Им стал депутат Верховной рады Сергей Каплин, сообщается на сайте политического объединения.

Кроме того, Коммунистическая партия Украины (КПУ) заявила о выдвижении своего кандидата Петра Симоненко, сообщает «Интерфакс-Украина». При этом деятельность партии была запрещена в декабре 2015 года по иску Минюста. Партия пыталась обжаловать запрет, однако суд подтвердил правомерность принятого ранее решения.

Как отмечает УНН, к настоящему моменту документы в Центризбирком Украины подали шесть человек. 31 декабря документы в ЦИК принес самовыдвиженец, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко. В этот же день документы подал правозащитник Владимир Ратуш. Позднее документы подали Каплин, Наливайченко, Садовой, а также экс-лидер Аграрной партии, самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Избирательная кампания в Украине стартовала 31 декабря . Она продлится 90 дней.