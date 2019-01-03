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Госдолг США достиг исторического максимума при президентстве Трампа

04.01.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Государственный долг США в конце 2018 года составил $ 21,9 трлн, увеличившись на $ 2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда Дональд Трамп занял президентское кресло. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Министерства финансов.


Фото: Reuters

Согласно оценкам Минфина, госдолг США начал расти после финансового кризиса в 2008 году. В начале срока Трампа он стал сокращаться, но в 2018 году снова начал расти из-за налоговой реформы, проведенной в конце 2017 года.

Управление конгресса США по бюджету сообщает, что госдолг на конец 2018 года составлял 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года. Дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году.

Специалисты в конгрессе в апреле 2018 года прогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году, если ситуация не изменится. Большая часть объема госдолга ($ 1,9 трлн) будет обусловлена изменениями в налоговой системе, в частности, законом о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act), согласно которому ставка корпоративного налога сокращается до 20%.

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет заявил, что Трамп «абсолютно обеспокоен» ростом госдолга, поэтому он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле. «Мы можем не соглашаться со многими вещами, но мы можем согласиться с тем, что, возможно, сейчас пришло время серьезно заняться вопросом дефицита», — сказал Хассет.

Весной 2016 года Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в интервью газете The Washington Post обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

В декабре рейтинговое агентство Moody’s предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета будет расти, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

 
 
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Согласно оценкам Минфина, госдолг США начал расти после финансового кризиса в 2008 году. В начале срока Трампа он стал сокращаться, но в 2018 году снова начал расти...
 
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