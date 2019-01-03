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Госсекретарь США объявил о начале вывода американских войск из Сирии

04.01.2019 06:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Несмотря на подписание указа о выводе военнослужащих из Сирии, президент США Дональд Трамп ясно заявил о необходимости продолжать борьбу с «Исламским государством», подчеркнул Майкл Помпео.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

Военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax в четверг, 3 января. Он отказался называть график вывода войск.

При этом президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для «стабильности на Среднем Востоке», отметил Помпео. По его словам, глава государства недвусмысленно заявил, что кампанию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) необходимо продолжать.

Анкара поддерживает решение Вашингтона

24 декабря 2018 президент Соединенных Штатов подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися поддержкой США.

Вскоре после заявления Белого дома о выводе войск, которое было сделано 19 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.

Конфликт длится с 2011 года

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

Операция возглавляемой США международной коалиции против ИГ началась в августе 2014 года с ударов по объектам джихадистской группировки на территории Ирака. В сентябре того же года коалиция начала атаки на террористов в Сирии.

 
 
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Несмотря на подписание указа о выводе военнослужащих из Сирии, президент США Дональд Трамп ясно заявил о необходимости продолжать борьбу с «Исламским...
 
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