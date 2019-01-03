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Британия привлечет флот к охране Ла-Манша из-за нелегальных мигрантов

04.01.2019 07:49 — Новости Мира | Tut.by  
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За последние три месяца около 450 беженцев попытались пересечь Ла-Манш на лодках и незаконно пересечь британскую границу. МВД Соединенного Королевства запросило Минобороны усилить патрулирование пролива военными кораблями.


Фото: Reuters

Власти Великобритании попросили Королевский военно-морской флот оказать помощь в патрулировании пролива Ла-Манш из-за увеличения числа мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну на лодках. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление британского Минобороны.

В ведомстве сообщили о запросе от МВД Великобритании, которое сообщило о том, что десятки нелегалов из Франции пытались форсировать Ла-Манш и высадиться на южном побережье Соединенного Королевства. По данным Скотленд-Ярда, всего в 2018 году подобным образом в Британию намеревались попасть 539 человек, из них 434 — в последние три месяца. Также французская полиция смогла задержать еще 227 беженцев, которые планировали пересечь пролив.

Кроме того, 3 декабря британская полиция арестовала 33-летнего иранца и 24-летнего подданного королевства по подозрению в организации незаконного перемещения мигрантов через Ла-Манш.

Представитель Минобороны сообщил WSJ, что в ведомстве работают над тем, как лучше всего помочь в решении данной проблемы. Также иммиграционная служба Британии запросила вернуть во внутренние воды два специализированных корабля для усиления патрулирования, которые использовали в Средиземном море для защиты морских границ Евросоюза.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что власти должны обратить свое внимание на проблему миграции через Лан-Манш. «Мы должны четко дать понять людям, что, если они отправятся в такое путешествие, их жизни будут находиться в собственных руках», — сказал глава МВД.

Однако в Лейбористской партии подвергли критике заявление Джавида. Политики считают, что британские власти должны работать вместе со своими коллегами из ЕС для обеспечения убежища и безопасной транспортировки в страну беженцев, спасающихся от войны или преследования.​

В конце декабря Times узнала о намерении Джавида ужесточить въезд мигрантов из Евросоюза в Британию. По данным газеты, к 2025 году число беженцев должно сократиться до 10−25 тыс. человек, количество высококвалифицированных рабочих-мигрантов снизится с 15 до 11 тыс., работников средней квалификации — с 18,5 до 4,5 тыс. При этом большинству низкоквалифицированных работников запретят въезд в страну.

 
 
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За последние три месяца около 450 беженцев попытались пересечь Ла-Манш на лодках. МВД Соединенного Королевства запросило Минобороны усилить патрулирование пролива...
 
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