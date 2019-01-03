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Премьер Японии пообещал продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

04.01.2019 11:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в ходе своего предстоящего визита в Россию в январе продвинуть переговоры по мирному договору и территориальной проблеме. Об этом глава правительства заявил в пятницу на своей первой пресс-конференции в новом году.


Фото: Reuters

«На встрече с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему „северных территорий“, и поставить точку в этом вопросе, который остается спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — сказал он.

«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — добавил премьер.

На встрече в Сингапуре 14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

 
 
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Синдзо Абэ отметил, что намерен посетить РФ во второй половине января, если позволят обстоятельства.
 
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