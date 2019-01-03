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Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России в споре о ДРСМД
04.01.2019 17:48 — Новости Мира | Tut.by
В споре вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «важно, что у России имеется последний шанс», использовать который НАТО призвала Москву «на встрече министров иностранных дел в декабре» прошлого года, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 4 января.
«Если Россия снова не будет соблюдать договор, тогда у нас возникнет большая проблема. Сейчас в Европе нет новых американских крылатых ракет, зато есть новые российские крылатые ракеты. Ракета SSC-8 (она же „Новатор“ 9М729. — Ред.) на мобильной установке, она может быть оснащена ядерными боеголовками и способна достичь европейских городов», — подчеркнул Столтенберг. Он отказался пояснить, какие действия может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требования США и Североатлантического альянса, заявив лишь, что это будет «совместным решением НАТО».
Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, если РФ не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней,
Президент РФ
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Он отказался пояснить, какие действия может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требования США и Североатлантического альянса, заявив лишь, что это будет...
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