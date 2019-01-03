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Генсек НАТО заявил о «последнем шансе» России в споре о ДРСМД

04.01.2019 17:48 — Новости Мира | Tut.by  
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В споре вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «важно, что у России имеется последний шанс», использовать который НАТО призвала Москву «на встрече министров иностранных дел в декабре» прошлого года, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 4 января.


Фото: Reuters

«Если Россия снова не будет соблюдать договор, тогда у нас возникнет большая проблема. Сейчас в Европе нет новых американских крылатых ракет, зато есть новые российские крылатые ракеты. Ракета SSC-8 (она же „Новатор“ 9М729. — Ред.) на мобильной установке, она может быть оснащена ядерными боеголовками и способна достичь европейских городов», — подчеркнул Столтенберг. Он отказался пояснить, какие действия может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требования США и Североатлантического альянса, заявив лишь, что это будет «совместным решением НАТО».

Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, если РФ не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 декабря в Брюсселе. Альянс тогда же призвал Россию «незамедлительно вернуться к полному и проверяемому» выполнению требований ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления США бездоказательными, российские власти пообещали принять ответные меры на возможный выход Вашингтона из договора. Установленный США 60-дневный срок истечет как раз к следующей встрече министров обороны стран-членов НАТО, назначенной на 14 февраля.

 
 
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Он отказался пояснить, какие действия может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требования США и Североатлантического альянса, заявив лишь, что это будет...
 
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