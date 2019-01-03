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Туристы уезжают, местных эвакуируют, один человек погиб. На Таиланд обрушился тайфун
04.01.2019 18:07 — Новости Мира | Tut.by
Шторм «Пабук» обрушился на Таиланд. Сила ветра достигает 80 км/ч. Синоптики предупреждают о волнах высотой до 5 метров. Непогода ломает деревья, сносит крыши домов. Уже эвакуированы 6 тысяч местных жителей. Один человек погиб.
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Уже эвакуированы 6 тысяч местных жителей.
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