Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП, чтобы получить финансирование на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с журналистами в Розовом саду Белого дома заявил, что может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, передает Reuters.



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Отвечая на вопрос, рассматривал ли он вопрос о введении особого режима чрезвычайного положения для этих целей, Трамп ответил: «Да. Мы можем сделать это. <…> Я могу сделать это».

Чрезвычайное положение сможет поставить точку в конфликте между Трампом и демократами в американском конгрессе по поводу строительства стены, поскольку позволит добиться финансирования проекта в обход конгресса.

Ранее в пятницу, 4 января, Палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила законопроекты о бюджете до 30 сентября 2019 года. Согласно одному из них, на охрану границ будет выделено $ 1,3 млрд и дополнительно $ 300 млн на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными $ 5,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой.