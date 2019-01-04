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Школьный автобус упал в ущелье в Индии
05.01.2019 10:56 — Новости Мира | БелТА
Фото из социальных сетей
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северном индийском штате Химачал-Прадеш в районе города Санграх сегодня произошла трагедия: школьный автобус упал в ущелье, сообщает местный телеканал NDTV.
Есть информация о не менее 7 погибших, в том числе шестерых школьниках. Еще восемь детей пострадали.
Причины происшествия выясняются. Предварительно, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.
На месте происшествия продолжается спасательная операция.-0-
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северном индийском штате Химачал-Прадеш в районе города Санграх сегодня произошла трагедия: школьный автобус упал в ущелье, сообщает...
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