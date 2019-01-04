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Порошенко наградил Варфоломея орденом и пригласил его в Украину
05.01.2019 17:43 — Новости Мира | Tut.by
Петр Порошенко наградил орденом «За заслуги» патриарха Варфоломея. Об этом сообщает
«Петр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия», — говорится в сообщении.
Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил президенту Украины памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.
Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея с визитом в Украину, отметив, что там его ждут с нетерпением.
«Еще раз слова большой благодарности от имени украинского народа, от имени нашей нации Вашей Святости за то огромное дело, которое Вы сделали. И среди пятнадцати звезд автокефальных православных церквей сейчас появилась украинская звездочка. Это очень важно», — подчеркнул украинский президент.
В Стамбуле, напомним, сегодня состоялась
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Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил президенту Украины памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.
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