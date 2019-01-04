В Йемене при авиаударе погиб один из самых разыскиваемых ФБР террористов

В результате авиаудара ВВС США в Йемене был убит один из организаторов террористической атаки на эсминец Cole в Адене в 2000 году Джамаль Ахмад Мухаммад Али аль-Бадави. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Террорист был ликвидирован в йеменской провинции Мариб. Он передвигался один на автомобиле, никто другой не пострадал, заверили в администрации. В Центральном командовании США подтвердили авиаудар и уточнили, что он был нанесен 1 января.

Эсминец Cole из состава Пятого флота США 12 октября 2000 года был атакован в порту Адена начиненной взрывчаткой моторной лодкой, которой управляли два смертника. В результате взрыва погибли 17 американских моряков. Еще 39 человек получили ранения. Взрыв проделал пробоину в борту эсминца, вывел из строя газотурбинную двигательную установку, а в пробоину хлынула вода и затопила кубрики. Аль-Бадави, арестованный йеменскими властями вскоре после теракта, в 2003 году был признан американским судом виновным по 50 пунктам, которые включают обвинения в убийстве американских граждан и военнослужащих. Однако в том же году террористу удалось бежать из тюрьмы. Вновь он был пойман в 2004 году, однако через два года опять смог скрыться через прорытый из месте заключения тоннель. После этого Госдепартамент США объявил о награде в $ 5 млн за любую информацию о его местонахождении.

Другой ключевой организатор атаки в Адене Абд аль Рахим аль-Нашири был пойман и заключен в тюрьму Гуантанамо. Изготавливавший бомбу Ибрагим аль-Асири был уничтожен ударом беспилотника в Йемене в 2017 году в рамках операции ЦРУ. Остальные причастные к теракту бежали из йеменских тюрем и скрываются на свободе.