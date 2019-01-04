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Правозащитники рассказали о пытках женщин-активисток в саудовских тюрьмах
05.01.2019 20:41 — Новости Мира | Tut.by
На этой неделе британские парламентарии обратились к послу Саудовской Аравии в Лондоне с просьбой посетить активисток, находящихся в саудовских тюрьмах. Правозащитная организация ALQST со штаб-квартирой в Лондоне
Глава организации ALQST Яхья Ассири не называет свои источники по причинам безопасности. В
«До последнего времени пытки применяли только к мужчинам, обвиненным в терроризме, — говорит он. — Но и в этом случае пытки неприемлемы — не важно, в каких преступлениях их обвиняют. Эти случаи в Саудовской Аравии были задокументированы, доказательства передали в Совет по правам человека ООН, в ряд правозащитных организаций, а также европейским политикам. Британские парламентарии ответили на наш призыв и просят теперь встретиться с этими женщинами, этими заключенными активистками чтобы констатировать их состояние здоровья. Мы надеемся, что вся Европа мобилизуется».
Представитель правозащитной ассоциации рассказывает, что женщины-правозащитницы подвергаются варварским пыткам. А одну из них допрашивал лично человек из близкого круга наследного принца Мухаммеда, который
«У нас есть свидетельство активистки, которую полностью раздели на допросе, трогали ее и при этом говорили: ну где твои правозащитные организации? Кто тебе сейчас защитит? Другую активистку лично допрашивал Сауд аль-Кахтани, который сказал ей, что может растворить ее тело (в кислоте) выбросить то, что останется, в туалет. Сауд аль-Кахтани — приближенный наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Этот человек проходит обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Эр-Рияд утверждает, что отстранил его от должности, но в действительности он до сих пор играет важную роль в Саудовской Аравии», — рассказывает Яхья Ассири.
В августе прошлого года правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch
И это происходит на фоне реформ. В июне прошлого года, саудовским женщинам, например, официально
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Представитель правозащитной ассоциации рассказывает, что женщины-правозащитницы подвергаются варварским пыткам. А одну из них допрашивал лично человек из...
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