Правозащитники рассказали о пытках женщин-активисток в саудовских тюрьмах

На этой неделе британские парламентарии обратились к послу Саудовской Аравии в Лондоне с просьбой посетить активисток, находящихся в саудовских тюрьмах. Правозащитная организация ALQST со штаб-квартирой в Лондоне заявила , что имеет доказательства пыток и сексуального насилия над этими заключенными женщинами.

Глава организации ALQST Яхья Ассири не называет свои источники по причинам безопасности. В интервью RFI он говорит, что пытки, которым подвергаются заключенные — «беспрецедентны».

«До последнего времени пытки применяли только к мужчинам, обвиненным в терроризме, — говорит он. — Но и в этом случае пытки неприемлемы — не важно, в каких преступлениях их обвиняют. Эти случаи в Саудовской Аравии были задокументированы, доказательства передали в Совет по правам человека ООН, в ряд правозащитных организаций, а также европейским политикам. Британские парламентарии ответили на наш призыв и просят теперь встретиться с этими женщинами, этими заключенными активистками чтобы констатировать их состояние здоровья. Мы надеемся, что вся Европа мобилизуется».

Представитель правозащитной ассоциации рассказывает, что женщины-правозащитницы подвергаются варварским пыткам. А одну из них допрашивал лично человек из близкого круга наследного принца Мухаммеда, который проходит по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

«У нас есть свидетельство активистки, которую полностью раздели на допросе, трогали ее и при этом говорили: ну где твои правозащитные организации? Кто тебе сейчас защитит? Другую активистку лично допрашивал Сауд аль-Кахтани, который сказал ей, что может растворить ее тело (в кислоте) выбросить то, что останется, в туалет. Сауд аль-Кахтани — приближенный наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Этот человек проходит обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Эр-Рияд утверждает, что отстранил его от должности, но в действительности он до сих пор играет важную роль в Саудовской Аравии», — рассказывает Яхья Ассири.

В августе прошлого года правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сообщили , что в Саудовской Аравии впервые могут казнить женщину-правозащитницу — Исруу аль-Гомгам, участницу антиправительственных акций на востоке королевства, где проживает шиитское меньшинство. По данным правозащитников летом прошлого года в Саудовской Аравии была целая волна арестов женщин-активисток.

И это происходит на фоне реформ. В июне прошлого года, саудовским женщинам, например, официально разрешили водить автомобили , против чего до последнего боролись консервативные богословы. Многие называют это «историческим событием», которое может снизить зависимость саудовских женщин от мужчин. Однако система остается ультрапатриахальной: мужчины сохраняют за собой статус «опекуна». Женщины не могут ни путешествовать, ни получать образование, ни работать без разрешения мужа или другого родственника-мужчины.