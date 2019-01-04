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Правозащитники рассказали о пытках женщин-активисток в саудовских тюрьмах

05.01.2019 20:41 — Новости Мира | Tut.by  
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На этой неделе британские парламентарии обратились к послу Саудовской Аравии в Лондоне с просьбой посетить активисток, находящихся в саудовских тюрьмах. Правозащитная организация ALQST со штаб-квартирой в Лондоне заявила, что имеет доказательства пыток и сексуального насилия над этими заключенными женщинами.

Глава организации ALQST Яхья Ассири не называет свои источники по причинам безопасности. В интервью RFI он говорит, что пытки, которым подвергаются заключенные — «беспрецедентны».

«До последнего времени пытки применяли только к мужчинам, обвиненным в терроризме, — говорит он. — Но и в этом случае пытки неприемлемы — не важно, в каких преступлениях их обвиняют. Эти случаи в Саудовской Аравии были задокументированы, доказательства передали в Совет по правам человека ООН, в ряд правозащитных организаций, а также европейским политикам. Британские парламентарии ответили на наш призыв и просят теперь встретиться с этими женщинами, этими заключенными активистками чтобы констатировать их состояние здоровья. Мы надеемся, что вся Европа мобилизуется».

Представитель правозащитной ассоциации рассказывает, что женщины-правозащитницы подвергаются варварским пыткам. А одну из них допрашивал лично человек из близкого круга наследного принца Мухаммеда, который проходит по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

«У нас есть свидетельство активистки, которую полностью раздели на допросе, трогали ее и при этом говорили: ну где твои правозащитные организации? Кто тебе сейчас защитит? Другую активистку лично допрашивал Сауд аль-Кахтани, который сказал ей, что может растворить ее тело (в кислоте) выбросить то, что останется, в туалет. Сауд аль-Кахтани — приближенный наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Этот человек проходит обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Эр-Рияд утверждает, что отстранил его от должности, но в действительности он до сих пор играет важную роль в Саудовской Аравии», — рассказывает Яхья Ассири.

В августе прошлого года правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сообщили, что в Саудовской Аравии впервые могут казнить женщину-правозащитницу — Исруу аль-Гомгам, участницу антиправительственных акций на востоке королевства, где проживает шиитское меньшинство. По данным правозащитников летом прошлого года в Саудовской Аравии была целая волна арестов женщин-активисток.

И это происходит на фоне реформ. В июне прошлого года, саудовским женщинам, например, официально разрешили водить автомобили, против чего до последнего боролись консервативные богословы. Многие называют это «историческим событием», которое может снизить зависимость саудовских женщин от мужчин. Однако система остается ультрапатриахальной: мужчины сохраняют за собой статус «опекуна». Женщины не могут ни путешествовать, ни получать образование, ни работать без разрешения мужа или другого родственника-мужчины.

 
 
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Представитель правозащитной ассоциации рассказывает, что женщины-правозащитницы подвергаются варварским пыткам. А одну из них допрашивал лично человек из...
 
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